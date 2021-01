Dallas : retour imminent pour Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. désormais remplaçant

Les Mavericks n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière : avant leur dernier match, ils avaient encaissé 120 points en moyenne sur leurs quatre défaites, et seulement 84 dans leurs deux victoires. Rick Carlisle a décidé d’agir en mettant Willie Cauley-Stein et Maxi Kleber dans le cinq, à la place de Tim Hardaway Jr et Dwight Powell.

« On ne peut pas avoir un si gros différentiel entre victoires et défaites » souligne Dorian Finney-Smith. « Avoir ce différentiel de 35 points raconte une histoire » complète Rick Carlisle. « C’est essentiel de comprendre qu’on doit d’abord défendre, et ça aidera notre attaque. »

Résultat : une victoire contre Houston avec un bon « WCS » à 15 points et 7 rebonds, et un Tim Hardaway Jr. à 30 points en sortie de banc, son meilleur total de la saison. Il n’avait plus été remplaçant au coup d’envoi depuis novembre 2019, mais il va devoir s’y habituer. « J’ai beaucoup d’amour pour Tim, le bosseur qu’il est. Il est dévoué à l’équipe, il veut gagner, il veut vraiment faire de Dallas sa maison. Je pense qu’il est prêt à faire n’importe quoi pour l’équipe. Et je pense que c’est ce qu’il vous dira. »

Retour prévu la semaine prochaine pour Kristaps Porzingis

Réponse du principal intéressé : « c’est la décision du coach. Il faut être pro, et je le répète depuis le premier jour. Je suis ici pour aider l’équipe, peu importe comment. Le coach a appelé quelqu’un d’autre, j’ai été pro, je suis resté impliqué, j’ai eu de l’impact pendant le match. Mes coéquipiers m’ont dit de rester agressif. »

Cet ajustement n’est pourtant pas simple à digérer : il a répété l’an passé qu’il préférait être titulaire et il est dans la dernière année de son contrat, à presque 29 ans, en pleine force de l’âge. Mais c’est principalement une histoire d’équilibre, avec un temps de jeu qui ne bougera pas, surtout dans le dernier quart – il a joué les 12 minutes de l’ultime période contre Houston, avec 13 points à la clé. Et puis de toute façon, rien n’est définitif.

« Est-ce que je l’imagine titulaire de nouveau cette saison ? Oui. Mais je ne sais pas où et quand. Et s’il ne commence pas, il entrera vite en jeu » rassure l’entraîneur. « Tim est un titulaire NBA. Qu’il commence le match ou entre après cinq minutes, il a prouvé qu’il pouvait gérer. Et on aura besoin que tout le monde gère les changements dans la rotation. » Car un certain Kristaps Porzingis devrait bientôt faire son retour. « On ne parle pas de plusieurs semaines. On parle de la semaine prochaine, d’une semaine et demie » annonce Rick Carlisle.