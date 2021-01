Propulsé titulaire, Willie Cauley-Stein stabilise les Mavs en attendant le retour de Kristaps Porzingis

Ayant choisi de devenir free agent durant la dernière intersaison, Willie Cauley-Stein prenait un risque alors que les Mavs visaient des pivots plus prestigieux. Mais l’ancien des Kings et fugace membre des Warriors a finalement bien fait car il a re-signé à Dallas, avec une augmentation de salaire au passage.

Replacé sur le banc depuis le début de saison, le longiligne intérieur a pour le coup justifié cet investissement au moment de revenir dans le cinq de départ hier face à Houston. Avec 15 points et 7 rebonds, à 5/7 aux tirs et 5/6 aux lancers, Willie Cauley-Stein a livré une partition très propre dans la victoire des Mavs.

« Il a déjà été titulaire dans cette Ligue »

« Il joue comme ça depuis qu’il était à Sacramento », rappelle Tim Hardaway Jr, replacé sur le banc en compagnie de Dwight Powell, Maxi Kleber retrouvant aussi le cinq majeur. « Il a déjà été titulaire dans cette Ligue. Il sait se comporter en vrai professionnel. Il a fait le sale boulot, et a fait ses preuves sur et en dehors du terrain. À l’entraînement, il est toujours là pour s’assurer que les remplaçants rendent la tâche difficile aux titulaires. C’est bien qu’il ait répondu présent quand on a fait appel à lui. On est content pour lui et on espère qu’il pourra continuer sur ce rythme car on aura besoin de lui. »

Impliqué dès le début en provoquant des fautes, notamment de son ancien coéquipier de Kentucky, DeMarcus Cousins (bientôt expulsé pour deux fautes techniques), Willie Cauley-Stein a fait ce qu’il sait faire : courir sur la transition, gober des rebonds et finir les passes de alley oop.

« Il a été bon tout le match », poursuit Luka Doncic. « Il a continué à bien courir et se libérer du marquage, ça nous aide énormément. Mais ce n’est pas seulement ce qu’il a fait [hier]. Il doit continuer comme ça. On est très content de l’avoir dans l’équipe. »

Long et explosif, Willie Cauley-Stein présente un profil idéal pour le jeu de Luka Doncic en cela qu’il peut s’échapper sur la transition (comme hier où il a laissé à plusieurs reprises Christian Wood – un peu fainéant – dans le rétroviseur) et aller chercher très haut les lobs qu’adore envoyer le Slovène.

« On présente notre meilleure défense cette saison quand il est sur le parquet »

Désormais dans sa sixième campagne en NBA, Willie Cauley-Stein semble assagi et à l’aise dans son rôle au sein de l’équipe des Mavs. Titulaire ou remplaçant, aucun problème pour l’intérieur qui s’adapte à tout.

« J’aborde les matchs de la même manière que je joue trois minutes en sortie de banc ou en tant que titulaire. Je vais toujours jouer dur, essayer de finir fort et de voler un peu partout sur le terrain avec mon énergie », détaille-t-il sur le site des Mavs. « La plus grosse différence pour moi est à l’échauffement. Si je ne suis pas titulaire, je vais prendre des tirs à 3-points, mais si je si titulaire, je vais commencer plus près du cercle et trouver mon rythme sur des petits tirs et ensuite m’écarter jusqu’à la ligne à 3-points pour reprendre ma routine. »

Comme tous les grands de sa génération, Willie Cauley-Stein travaille sur son adresse extérieure mais, en match, il se concentre surtout sur ce qu’il sait faire de mieux. En l’occurrence, dans le système des Mavs, WCS agit comme paratonnerre, avec une belle présence défensive malgré son physique filiforme.

« On présente notre meilleure défense cette saison quand il est sur le parquet », confirme Rick Carlisle. « Il a beaucoup de respect pour ses coéquipiers et c’est un gars très agréable. Tout le monde est vraiment content pour lui après sa performance. Il fait simplement beaucoup de choses qui ont un impact positif pour l’équipe. »

Passé de joueur spectaculaire à ses débuts chez les Kings à vétéran efficace chez les Mavs, Willie Cauley-Stein remplit pour le moment à merveille les attentes de son coaching staff, surtout en l’absence de Kristaps Porzingis. S’il continue comme ça, sa deuxième année de contrat devrait être rapidement garantie…