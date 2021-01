[Programme du soir] Stephen Curry et les Warriors à l’épreuve des Clippers

Encore une très belle soirée NBA qui se profile avec trois duels à suivre à partir de 01h00 pour ouvrir le bal : Indiana – Houston, Orlando – Cleveland et Philadelphie – Washington.

On s’attardera ensuite sur le Heat-Celtics qui débutera à 01h30, en direct sur beIN Sports 1. Au-delà du sentiment de revanche que nourriront les C’s après leur finale de conférence perdue face aux Floridiens lors des derniers playoffs, Boston va tenter de poursuivre sa bonne dynamique en essayant de décrocher un troisième succès de suite après Detroit et Toronto. Co-leaders à l’Ouest avec les Lakers, les Suns recevront pour leur part les Raptors pour un nouveau test grandeur nature (03h00 sur beIN Sports 4).

Enfin, la soirée se terminera part un bouillant Warriors – Clippers. Tous les yeux seront rivés sur Stephen Curry qui a mené son équipe jusqu’à la victoire lors de ses deux dernières sorties avec notamment 62 points contre les Blazers. L’adage « jamais deux sans trois » se vérifiera-t-il ce soir ? Réponse à partir de 04h00 du matin !

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?614300 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.