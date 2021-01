Les Hornets cherchent des points en sortie de banc

Battus trois fois de suite, les Hornets veulent changer quelque chose en vue du déplacement à Atlanta ce soir. James Borrego a ainsi annoncé après l’entraînement d’hier qu’il fallait s’attendre à quelques changements dans le but d’améliorer l’attaque de son équipe, actuellement 25e de la ligue.

« Des ajustements seront faits dans la rotation demain » affirme-t-il dans des propos relayés par le Charlotte Observer. « Pas forcément dans le cinq de départ, mais derrière, pour trouver des combinaisons qui permettent de nous donner plus d’attaque au fil du match. »

Un coup à jouer pour Malik Monk ?

Forcément, c’est encore le début de saison et les entraîneurs n’ont pas assez de recul pour faire des choix définitifs.

« Je n’en ai pas assez vu pour l’instant. Il y a quelques rotations que j’évalue en ce moment. Mais d’autres sur lesquelles je n’ai pas assez de matière. Dix minutes pour un groupe de cinq joueurs, ce n’est pas assez. » À l’inverse des titulaires, que l’ancien disciple de Gregg Popovich a pu évaluer. « Je pense qu’on a eu un bon aperçu du cinq majeur. Je vais continuer à observer ça. On doit mieux commencer. Ce groupe a du mal à scorer, c’est un fait. »

Le technicien n’est pas satisfait, mais il ne souhaite pas modifier ce cinq et compte plutôt sur les remplaçants pour apporter du scoring.

LaMelo Ball et Miles Bridges sont les plus prolifiques sur le banc avec respectivement 11.6 et 9.6 points de moyenne. Ils pourraient voir arriver à leur côté Malik Monk, enfin lancé avant-hier contre Philly, pour dix petites minutes, ses premières de la saison. L’an passé, il tournait à 10 points de moyenne, et c’est toujours bon à prendre.

« C’était une décision sur le coup. J’ai trouvé qu’il avait été bon. Il cherche son rythme. Malik est un jeune homme bourré de talent qui peut créer et finir les actions. On a besoin d’attaque pour avancer, et c’est quelqu’un qui peut en apporter. » Suspendu en fin de saison dernière, le 11e choix de Draft 2017 aura donc sûrement sa chance dans les prochains jours. James Borrego n’a rien à perdre, et lui a tout à gagner dans la dernière année de son contrat rookie.