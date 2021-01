[Programme du soir] Fausse note interdite à la maison, face au Jazz, pour les Nets

Battus par les Hawks puis les Wizards, les Nets du tandem Irving-Durant doivent réagir. La mission ne s’annonce pas simple puisque les hommes de Steve Nash reçoivent le Jazz qui a retrouvé de sa superbe depuis deux matchs.

Parmi les quatre autres rencontres de la soirée, les deux franchises de Los Angeles ont l’occasion de se détacher au sommet de la conférence Ouest. Les Lakers de LeBron James remettent le couvert à Memphis (à 02h00 sur beIN Sports 1). Les Clippers reçoivent pour leur part une équipe de San Antonio dont il faudra se méfier (04h00).

Toujours à l’Ouest, Denver accueille des Wolves déjà à la dérive, sur quatre revers de suite (03h00). Enfin Portland clôture le bal à partir de 04h30 face à Chicago (sur beIN Sports 4).

