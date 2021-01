Elle est baptisée « Sunset » mais Nike aurait pu s’arrêter à « Suns » sur cette Air More Uptempo, entièrement blanche à l’exception du contour du « Air », de la languette, et du Swoosh sous l’avant du pied, orange, et de ceux à l’arrière du modèle et sous le talon, violet.

C’est juste ce qu’il faut pour mettre en valeur cette paire qui plaira aux fans de Phoenix et dont la sortie est imminente, toujours au prix de 160 dollars, soit 130 euros.