Le grand déclassement pour Troy Brown Jr.

Avec l’arrivée de Russell Westbrook, les Wizards ont gagné en ambition. Ils ont été très clairs dès l’entame de saison : désormais impatients, ils ne contenteront plus des « défaites encourageantes » qui se multipliaient ces dernières années.

Forcément, Scott Brooks est lui aussi plus exigeant avec ses troupes. Résultat, des jeunes talents qui profitaient de longues minutes la saison passée ont vu leur temps de jeu diminuer de manière significative depuis deux semaines.

C’est le cas pour Isaac Bonga, Moritz Wagner, Jerome Robinson et surtout Troy Brown Jr. Ce dernier sortait d’une année intéressante, avec 10.4 points de moyenne et près de 26 minutes par match en 2019/2020. Depuis le début de saison, il a perdu dix minutes pour s’exprimer, et ses chiffres ont chuté (16 minutes, 4.2 points). Il est même resté sur le banc contre Brooklyn…

« Même s’il n’a pas joué, je ne pense pas que Troy fasse la tête », avait expliqué le coach des Wizards à NBC Sports après la rencontre contre les Nets. « Bien sûr, il veut jouer. Mais on doit trouver des solutions pour faire progresser l’équipe. Comme Jerome Robinson n’avait pas joué ces derniers matches, j’ai pensé qu’il fallait lui donner un peu de temps de jeu et en plus, il avait été bon contre les Wolves. »

Rui Hachimura déjà présent devant lui dans la rotation, Troy Brown Jr. a également vu arriver cet automne Deni Avdija. L’ailier israélien, titulaire, réussit un début de saison intéressant. Il ne lui reste donc plus grand-chose pour inverser la tendance.

« Il faut jouer dur, c’est son rôle », assure Brooks. « S’il joue dur et joue bien, il pourrait avoir plus de minutes. Je ne peux pas le garantir, mais il faut qu’il reste prêt. »

Et pas question de bouder dans son coin, car le coach a également un œil sur lui, comme sur les autres, quand il est bloqué sur le banc.

« Chaque match, je regarde le banc : qui soutient ses coéquipiers ? Qui les encourage ? J’ai connu des équipes où ça ne se passait pas comme ça. Certains joueurs voulaient que leurs coéquipiers ne soient pas bons pour obtenir plus de minutes. Ici, ce n’est pas le cas. »