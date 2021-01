Draymond Green et Stephen Curry, garants de l’ADN des Warriors

Avec quatre victoires en cinq matches, les Warriors vont beaucoup mieux, et pour la deuxième soirée de suite, ils viennent d’inscrire… 137 points ! Par moments, on retrouve la fluidité du jeu de Golden State, avec du mouvement, des fausses pistes et de l’adresse, et ce mardi, les hommes de Steve Kerr pointent à la 5e place de l’Ouest.

Comment expliquer cette bonne passe ? D’abord, les Warriors n’ont pas rencontré des foudres de guerre puisqu’ils viennent de battre les Bulls, les Pistons, les Blazers et les Kings. Le calendrier est plutôt clément, et comme l’expliquait Draymond Green après le match, il faut profiter de cette série de sept matches à domicile.

« Je ne m’attends pas à ce que quelqu’un d’autre apporte de l’énergie. C’est mon boulot »

À propos de Draymond Green, son retour en jeu depuis quatre matches commence à porter ses fruits. Pas forcément dans les chiffres, même s’il compile 5 points, 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions cette nuit face à Sacramento, mais c’est surtout dans l’attitude.

Déjà face à Portland, l’intérieur All-Star avait donné le ton au match, et c’est d’abord en défense. Qu’il s’agisse de couper Damian Lillard après un écran, de résister au 120 kilos de Jusuf Nurkic ou encore de sortir sur Harrison Barnes, on retrouve le Green hyperactif, et c’est ce que Steve Kerr tient à souligner.

« Pour moi, c’est le meilleur défenseur du monde » lâche-t-il sans sourire en conférence de presse. « Il fait ça depuis longtemps, et son énergie a un impact si conséquent sur le jeu. En attaque, il fait en sorte qu’on reste organisés. Il est plus ou moins notre « point forward » et il est le leader de l’équipe. Lors des premiers matches, il nous manquait tellement… »

Pour Steve Kerr, Draymond Green est donc le « leader de l’équipe », par l’exemple et par la voix. « Les gars se tournent vers moi pour le leadership » confirme-t-il. « C’est un rôle énorme dans l’équipe, et je ne m’attends pas à ce que quelqu’un d’autre apporte de l’énergie. C’est mon boulot. »

Cette énergie fait partie de l’ADN de l’équipe, au même titre que le mouvement et l’adresse de loin. Une énergie, parfois débordante, comme lorsque Draymond Green saute comme un cabri, balle en main, parce que des coéquipiers sont mal placés en attaque. Mais c’est ce dont ont besoin Andrew Wiggins ou Kelly Oubre Jr.

Quand on lui demande s’il leur transmet l’ADN de l’équipe, voici ce que Draymond Green répond : « Je suis derrière eux pour qu’ils apportent de l’intensité et qu’ils défendent dès qu’ils entrent sur le terrain. Je pense que ce sont deux bons défenseurs, et je pense vraiment qu’ils peuvent mettre de la pression sur la balle et poser des problèmes à l’attaque adverse. S’ils se comportent tout le temps comme ça, on continuera de gagner des matches. »

Pour Steve Kerr, et c’est valable pour d’autres clubs, la saison régulière vient seulement de débuter. Il cite Draymond Green et James Wiseman dont les préparations ont été perturbées, mais c’est vrai pour tout le groupe.

« On doit en être à quatre semaines depuis le début du training camp, et on n’était simplement pas prêts » poursuit Steve Kerr. « On avait besoin de quelques semaines de plus. Désormais, on a retrouvé nos jambes. On est mieux préparé pour affronter les meilleures équipes de la ligue, et on verra si c’est vrai. »

« Green et Curry ? C’est comme Borg et McEnroe »

Effectivement, Golden State va vite le savoir puisque les Clippers débarquent à San Francisco pour une double confrontation, et ça permettra de mieux jauger l’équipe. « On a encore du chemin à faire. On vient de faire deux bons matches. C’est super. Mais ce n’est qu’un échantillon » rappelle Draymond Green. « Je pense que cette équipe a un bon potentiel, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes talents qu’on va continuer de façonner, et ils vont progresser et s’améliorer. Mais on en est encore loin« .

Aux côtés de l’ailier fort, patron de la défense, et même souvent de l’attaque, il y a Stephen Curry. C’est un peu l’association du « nice guy » et du « bad guy », mais c’est ce qui permet depuis des années à l’équipe d’aller de l’avant. « C’est l’eau et le feu »expliquait samedi Steve Kerr à propos de ses deux stars. « C’est comme Borg et McEnroe. On a là deux personnalités complètement différentes. Le fait qu’ils parviennent à travailler ensemble reflète bien d’une certaine manière tout ce qu’ils apportent chacun à l’équipe. »

Autre point fort de cette doublette, cette capacité à s’adapter. Ensemble, Stephen Curry et Draymond Green ont tout vécu, et Steve Kerr loue leur capacité à se renouveler. « S’ils ont un point commun, c’est pour cette capacité à jouer au niveau le plus élevé, et à s’adapter, encore et encore. Ce sont deux joueurs très intelligents et ils ont beaucoup appris dans leur carrière. J’aime quand ils unissent leurs intelligences, car ils sont tous les deux très intelligents, et ce sont deux personnalités différentes, issus de deux milieux différents. C’est ce qui en fait un duo si génial ».

Si Draymond Green est donc là pour apporter de l’énergie, de l’intensité et du leadership, Stephen Curry rappelle à ses coéquipiers qu’ils portent le maillot des Warriors et que les adversaires n’ont pas oublié leur domination sur la NBA. Même s’ils étaient derniers de la NBA en 2020, la franchise reste un adversaire à battre, et ça exige d’être à son meilleur niveau à chaque match.

C’est le message qu’a voulu faire passer cette nuit le meneur après la victoire face aux Kings.

« On s’y attend, et c’est à 100% vrai » a-t-il réagi à propos de l’attitude des adversaires. « Il y a des équipes qui étaient dans la bulle, et qui sont allées en playoffs face à qui on agira de la même façon. Il y a toujours un match dans le match, et cette compétition est motivante car on sait qu’elle est davantage basée sur ce qu’on a fait ces cinq dernières années, et ce qu’ont vécu les équipes face à nous. Cela fait partie de l’aventure, et on aime ça. »