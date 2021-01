Le MVP de la nuit : Luka Doncic rattrape son retard

Même en grande difficulté sur ce début de saison, les Mavs savent qu’ils peuvent compter sur Luka Doncic pour grappiller quelques victoires, en attendant le retour de Kristaps Porzingis. Ça avait déjà été le cas lors du large succès sur le parquet des Clippers puis face à Miami vendredi soir.

Pour son retour à la compétition à l’occasion du derby face à Houston, le Slovène a remis le couvert en montrant la voie à ses coéquipiers, par son agressivité mais aussi sa précieuse vision de jeu. Il a notamment inscrit 12 points dès le premier quart-temps afin de porter l’écart à… 12 unités après 12 minutes de jeu (21-33).

« À la James Harden »

Encore précieux avant la pause et soucieux de trouver ses coéquipiers, Luka Doncic a ensuite contribué à à maintenir cette avance. Mais c’est en troisième quart-temps que le « Doncic Show » a pris une autre ampleur. Le leader des Mavs a signé le début de la période d’une passe à l’autre bout du parquet pour Willie Cauley-Stein.

Que dire des deux séquences suivantes où le meneur fait du James Harden, enchaînant les dribbles entre les jambes avant de pénétrer férocement vers le cercle pour finalement déposer le ballon dans les airs pour Willie Cauley-Stein à deux reprises ! Tout simplement génial. Mais les Rockets ont fini par revenir, et il a fallu avoir les nerfs solides, notamment à l’entrée du money-time, lorsque Luka Doncic a dû enchaîner un drive puis enchaîner avec un caviar dans le corner pour le 3-points de Dorian Finney-Smith pour recréer un écart (92-99).

Pas encore à son top niveau ?

Sa passe dans le dos à destination de Tim Hardaway Jr. à 3-points pour sa 10e offrande de la soirée venant valider son premier triple-double de la saison pour tuer le suspense (92-106). Avec la victoire de Dallas 113-100, c’est toute une équipe qui pousse un gros ouf de soulagement.

D’avoir gagné déjà, mais surtout d’avoir vu le leader de cette formation retrouver son meilleur basket après avoir reçu une petite gêne à la cuisse, et malgré une préparation difficile.

« Je ne peux pas dire que je suis surpris, c’est un grand joueur », a déclaré son coach Rick Carlisle qui est ensuite revenu sur la préparation tronquée de son meneur. « Son programme de préparation a été bouleversé et il a pris du retard. C’est assez clair maintenant qu’il travaille pour revenir là où il doit être. Comme je l’ai mentionné l’autre soir, tous ses indicateurs physiques et de conditionnement vont vraiment dans la direction, ce qui est formidable. Et on peut le voir sur le parquet. Vous pouvez voir qu’il va de mieux en mieux au fil des jours ».

Le talent de Luka Doncic a parlé sur le terrain. Au point de lancer définitivement sa saison ? Les prochains matchs le diront. « Je suis prêt à jouer. Je vais continuer à faire de la condition physique, continuer à faire mieux, continuer à me mettre en forme. Nous avons beaucoup de matchs, donc je serai en forme », a-t-il conclu.