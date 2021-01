Les Grizzlies recrutent un nouveau meneur de jeu

Parce que l’infirmerie est pleine, et pour plusieurs matches, la NBA a autorisé les Grizzlies à recruter un joueur supplémentaire via une « hardship exception », et ils ont choisi de prendre un meneur de jeu avec Tim Frazier.

« Journeyman » depuis plusieurs saisons, cet ancien MVP de la G-League n’a jamais franchement déçu, et on se souvient de son très bon passage aux Pelicans et d’une pige correcte aux Bucks en 2019.

À Memphis, il arrive pour compenser l’absence de Ja Morant, et il sera la doublure de Tyus Jones.