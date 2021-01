Chasseur de Grizzlies, LeBron James avait activé le mode attaque

Si les Lakers se sont imposés d’une quinzaine d’unités cette nuit, tout n’a pas été facile pour eux dans le Tennessee. Les Grizzlies leur ont effectivement mené la vie dure et, pour se tirer de ce guet-apens, les champions en titre ont pu s’appuyer sur un LeBron James intraitable dans le quatrième quart-temps.

À douze minutes de la fin, le score n’était encore que de 77-75 en faveur de la franchise californienne. Mais c’était avant que le « King », jusque là en contrôle (9 points, 11 rebonds, 6 passes), ne se décide à prendre les choses en mains en se concentrant davantage sur le scoring.

Plus agressif, LeBron James va rapidement gagner en confiance en sortant les muscles pour attaquer le cercle et inscrire 5 points en deux minutes. Preuve de son assurance, il va carrément planter un tir à 3-points depuis le logo, avant de faire mouche à mi-distance. C’est ensuite une de ses passes qui va permettre à Wesley Matthews de sanctionner derrière l’arc.

Vous l’aurez compris, en cinq petites minutes, le quadruple MVP a été impliqué sur les 13 premiers points des « Purple & Gold » dans ce dernier acte. Et Memphis ne s’en relèvera jamais véritablement.

« Je souhaitais essayer de m’appliquer davantage et faire mieux au scoring », confiait simplement LeBron James après la rencontre. « Me mettre un peu plus en mode attaque et observer si je pouvais faire basculer la partie. Et nous avons été capables de le faire. »

Un physique surveillé attentivement

Sorti pour se reposer à la moitié du quatrième quart-temps, l’ailier de tout juste 36 ans a pourtant dû revenir aux affaires car, en son absence, les Grizzlies ont rattrapé une partie de leur retard. Mais Frank Vogel aurait évidemment préféré ne pas avoir à rappeler sa superstar, qui affichait déjà un temps de jeu de 30 minutes…

« J’essaie de le faire souffler pour qu’il n’ait pas à jouer l’intégralité du quatrième quart-temps. Mais comme il a continué à réussir de grosses actions, ça a été compliqué de le sortir », reconnaissait après coup le coach de Los Angeles.

Toujours aussi rayonnant malgré ces deux minutes de coupure, LeBron James s’est finalement occupé d’achever définitivement Memphis. D’abord en servant Anthony Davis sur « pick-and-roll », puis en marquant un nouveau 3-points, synonyme d’ultime clou enfoncé dans le cercueil des joueurs du Tennessee.

Au bout du compte, en 32 minutes, le MVP des Finals 2020 termine avec 22 points, 13 rebonds et 8 passes au compteur, en ayant surtout marqué 13 unités (à 5/6 aux tirs) dans les douze dernières minutes de ce match. Un finish royal pour le « King », donc, qui ne cesse de tirer ses coéquipiers vers le haut, parmi lesquels le nouveau venu, Wesley Matthews (14 points).

« Il fait ça chaque soir et je pense que nous possédons une équipe qui le suit et qui est composée de gars durs au mal, qui se sacrifieront [pour le collectif]. Et nous savons que pour arriver là où nous voulons aller, nous allons devoir réaliser des actions de la sorte. »