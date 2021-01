Tristan Thompson compare le statut de Boston à celui des Cavs de LeBron James

Comme ça a été le cas de Cleveland, avec qui il a participé à quatre finales NBA consécutives, de 2015 à 2018, Tristan Thompson a l’impression de retrouver le costume de grand favori. Celui du chassé, avec toute une meute pour courir aux trousses des C’s, parmi les grosses écuries de la conférence, en plus d’être une franchise historique.

Le pivot canadien a notamment eu ce sentiment lors de la dernière rencontre perdue à Detroit (96-93). Les C’s partaient grands favoris, mais sont tombés sur une formation des Pistons qui avaient mis un point d’honneur à bien figurer contre Boston.

« Je pense que les 12 premières minutes, Detroit était excité », a-t-il déclaré. « Ils jouent contre les Celtics de Boston. Nous devons comprendre que nous ne sommes plus l’équipe qui grimpe les échelons. Cette équipe a participé à la finale de la Conférence de l’Est à plusieurs reprises ces quatre dernières années (trois fois). Les adversaires vont vous montrer leur meilleur visage ».

Un état d’esprit à ajuster, surtout face aux plus « petits »

A Cleveland, les Cavs ont avancé avec « une cible dans le dos », ce qui a fait ressortir le meilleur de ce groupe, particulièrement en 2016 lorsque la bande à LeBron James a ramené le premier titre de l’histoire de la franchise. Leur route a aussi été ponctuée d’échecs, mais les Cavs en sont sortis grandis. C’est le même processus par lequel devra passer Boston, se préparer à donner le meilleur chaque soir.

« A Cleveland, je me souviens qu’il y avait des moments où, que nous soyons champions de la conférence de l’Est ou finalistes, on se retrouvait face au meilleur visage de chaque équipe chaque soir », a-t-il ajouté. « Ici, avec les Celtics, c’est une situation similaire. Si vous regardez notre roster, nous avons des joueurs, comme moi-même, JT (Jayson Tatum), JB (Jaylen Brown), Marcus Smart… On a tous joué au basket de haut niveau en playoffs. Les rookies et les jeunes de Detroit regardent ça et se lèchent les babines. Ils veulent prouver qu’ils sont capables de rivaliser avec une équipe calibrée pour les playoffs, pour aller chercher le titre de la conférence Est. C’est juste quelque chose qu’on doit comprendre ».

Rendez-vous ce soir pour les Celtics, toujours sur le parquet de Detroit (à partir de 21h), pour voir si la leçon a été retenue.