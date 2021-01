A la demande de D’Angelo Russell, les Wolves vont faire simple

Certes, Karl-Anthony Towns est à l’infirmerie et c’est évidemment compliqué d’être à son meilleur niveau, mais les résultats sont là : les Wolves restent sur trois revers de suite, et la dernière en date, face aux Wizards, est sans doute la plus frustrante. Towns ne reviendra pas de suite, et Ryan Saunders doit trouver des solutions. Il en a discuté avec D’Angelo Russell, et ils sont OK sur un point : il faut faire simple.

« Beaucoup de situations dans lesquelles on se positionne nous sont étrangères » a expliqué le meneur lors d’une visio-conférence avec le Star Tribune. « Ce n’est pas quelque chose à laquelle on est habitué. Sans KAT sur le terrain, cela en demande beaucoup plus pour la plupart d’entre nous. On doit trouver des moyens de rester positif et de faire confiance au processus. » En anglais, ça donne le fameux « Trust The Process. »

« Tout peut s’écrouler quand une seule personne ne connaît pas son rôle… »

Pour Saunders, cette nouvelle blessure de Towns, si tôt dans la saison, a mis un coup de massue à l’équipe. « On est frustré pour des raisons justes. On a besoin de canaliser cette frustration et peut-être cette colère en action positive. On a discuté d’idées et de situations. On a aussi évoqué la manière pour chacun de s’améliorer pour le bien du collectif. Russell est quelqu’un de très fier. On a résolu certaines choses qui lui permettront d’être utile pour le groupe à court-terme pendant que Karl est absent. »

Pour Russell, son coach doit arrêter de faire des essais, et de placer les joueurs à des positions qu’ils découvrent. Se pose aussi la question de la cohabitation avec Ricky Rubio dans un rôle de deuxième arrière.

« Il est trop tôt pour dire si ça colle à mon style de jeu. J’ai déjà joué dans des styles différents, et je peux m’adapter à n’importe quel style. Mais ça ne peut pas être différent chaque soir. J’insiste, c’est énorme. Je déteste dire qu’on est jeune, mais c’est important. C’est important quand on cherche de la continuité. C’est important quand on fait quatre possessions de suite sans avoir un bon tir. Il s’agit d’avoir de la continuité en attaque pour atteindre ce moment où l’on bouge de manière naturelle, sans appeler de systèmes. Et ça vient avec le temps. »

Russell demande donc à ce que chaque joueur puisse évoluer à son poste privilégié. « Tout peut s’écrouler quand une seule personne ne connaît pas son rôle… Il s’agit de nous adapter à cette situation pour y être à l’aise. Je pense que c’est à partir de là que les choses seront plus faciles pour nous. »