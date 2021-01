Décès de Paul Westphal (1950-2021)

C’était lui sur le banc des Suns en 1993 lors des Finals face aux Bulls. C’était aussi lui en 1976, toujours en finale face aux Celtics, cette fois avec le maillot des Suns. C’est une légende de la franchise de Phoenix qui s’est éteinte ce samedi. À 70 ans, Paul Westphal a succombé à un cancer du cerveau, et comme en 2020, la NBA débute l’année par la perte d’une grande personnalité.

Entré au Hall of Fame en 2019, Paul Westphal s’est d’abord fait connaître comme joueur. En NCAA à USC, qu’il mènera à un bilan de 24v-2d en 1971, hélas insuffisant pour mettre fin à l’hégémonie de UCLA, la meilleure université des années 70. Puis, c’est la NBA, d’abord aux Celtics (de 1972 à 1975) et ensuite aux Suns (de 1975 à 1980 puis de 1983 à 1984). Le temps d’être champion NBA en 1974, cinq fois All-Star (1977–1981) et d’être sélectionné dans la First All-NBA Team (1977, 1979 et 1980). L’un de ses faits d’armes ? Tourner quatre saisons de suite à plus de 20 points de moyenne à plus de 50% aux tirs. Le seul arrière à en faire autant s’appelle Michael Jordan…

Une vraie pointure comme joueur, puis comme entraîneur. Il débute comme assistant aux Suns, son équipe de cœur, en 1988, et il en devient entraîneur quatre ans plus tard. Dès la première saison, il mène l’équipe au sommet de la conférence Ouest avec 62 victoires pour 20 défaites. Emmenés par Charles Barkley, les Suns livrent un combat épique face aux Bulls de Michael Jordan, vainqueurs en six manches.

La suite sera moins réussie. Malgré de belles saisons régulières, les Suns tombent deux fois de suite face aux Rockets. C’est en sept manches, et Houston sera champion NBA à chaque fois. Le ressort est cassé, et Paul Westphal prend la porte. On le retrouve ensuite aux Sonics pour prendre la suite de George Karl mais son basket offensif ne fonctionne plus.

Il part en NCAA pour coacher Pepperdine, qu’il parvient à qualifier pour le tournoi NCAA. Il y reste cinq ans, mais comme à Phoenix et Seattle, il prend la porte, et il revient en NBA comme assistant. On le croise à Dallas pour épauler Avery Johnson, et il tape dans l’œil des Kings qui cherche un coach offensif.

Il n’y fera pas de miracle avec 25 puis 24 victoires. Il est sans surprise coupé au début de la saison suivante. On est en 2012, et à 62 ans, il décide de se mettre en retrait.

Pas pour longtemps puisqu’il retrouve rapidement un poste d’assistant aux Nets. C’est Lionel Hollins, son ancien assistant aux Suns, qui fait appel à lui, et ils parviennent à hisser les Nets en playoffs. Ce sera son dernier passage en NBA, et on l’avait revu en 2019 lors de son intronisation au Hall of Fame.