Les Warriors patients avec Draymond Green

Son retour était attendu car Draymond Green est en quelque sorte l’âme des Warriors. Leur voix même, ainsi que le meilleur défenseur du groupe. Mais après plus de neuf mois sans jouer et suite à une préparation tronquée par le Covid-19, on savait aussi que le triple champion ne pourrait pas faire de miracles.

En 18 minutes dans la défaite face aux Blazers, il a en effet compilé 4 rebonds et 4 passes, sans trouver le chemin du panier (0/3 au shoot, aucun point). Patience donc.

« Draymond cherche son souffle », remarque Steve Kerr, très heureux du retour de son joueur, pour ESPN. « Il est comme n’importe quel joueur qui a manqué le training camp et qui bosse pour revenir sur les parquets. On aurait dit un match amical pour lui, et ce n’est pas une critique. Il en est là physiquement. Il a eu du mal à entrer dans la saison avec les protocoles du Covid-19 et ça va lui prendre du temps, c’est certain. Il va avoir besoin de quelques matches dans les jambes pour retrouver sa forme physique et son rythme. »

Klay Thompson absent toute la saison, Stephen Curry devait sans doute se sentir un peu seul en ce début d’exercice avec ses nouveaux coéquipiers. Avoir Green à ses côtés est donc une bonne nouvelle.

« On a quelques routines un peu étranges avant l’entre-deux et c’était agréable de les retrouver », se réjouit le meneur de jeu. « On n’a pas joué ensemble depuis un moment, donc ça va demander plusieurs rencontres avant de retrouver le rythme. Ensuite, il aura de l’impact en attaque. On a besoin de tout le monde pour passer ces obstacles et pour essayer d’établir notre identité. C’est à lui et à moi de montrer l’exemple. »

Les Warriors savent bien que pour peser sur les rencontres et être à son meilleur niveau, celui du défenseur de l’année 2017 par exemple, Green a besoin d’être à fond physiquement afin de pouvoir répéter les efforts. Son charisme et sa grande gueule ne peuvent pas tout compenser, même si cela joue chez les jeunes.

« Sa présence et son aura sont énormes », constate le rookie James Wiseman. « Il a une forte personnalité, donc je sens qu’il va apporter beaucoup d’énergie à cette équipe et avoir un impact positif. »