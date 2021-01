Bradley Beal sur son 31 pour la première de Washington

La rencontre entre Minnesota et Washington opposait deux équipes « malades ». Les Wolves restaient sur deux revers inquiétants depuis la blessure de Karl-Anthony Towns. Les Wizards affichaient pour leur part un triste bilan de cinq revers en autant de rencontres ainsi qu’une certaine fébrilité sur les fins de partie.

Jusqu’à présent, les troupes de Scott Brooks n’avaient encore jamais perdu par plus de 10 points d’écart. Pour s’éviter un « money time » sous pression, Washington a donc eu la bonne idée de tout casser en troisième quart-temps afin de virer à +29 à 12 minutes de la fin pour l’emporter 130-109. Un énorme soulagement pour Bradley Beal et ses troupes qui restaient sur un revers frustrant à la maison face à Chicago.

« Ça fait du bien », a-t-il confié après la rencontre. « L’énergie est très différente, positive, réjouissante. Ça nous enlève un poids de nos épaules en quelque sorte, mais c’est encore mieux de savoir qu’on a joué comme il fallait et comme on est capable de jouer. Ça fait du bien, mais on sait aussi qu’on doit encore progresser sur beaucoup de choses, on a encore eu quelques mésaventures dans le deuxième quart-temps, ça a été un peu notre talon d’Achille. On doit corriger certaines choses. On a fait du bon boulot ce soir, à nous d’être plus réguliers, c’est la clé ».

Un troisième quart-temps décisif

Auteur de 14 de ses 31 points en premier quart-temps, Bradley Beal a été le grand artisan de cette première victoire, en l’absence de Russell Westbrook. Même si le « supporting cast » de l’arrière a également été à la hauteur, c’est aussi lui qui a resserré la vis à la mi-temps, alors que les Wolves venaient de recoller à 57-60.

« À la mi-temps, j’ai dit aux gars que si on voulait être l’équipe qu’on veut être, on ne peut pas laisser filer 16-17 points d’avance. Les autres équipes sont vraiment bonnes et vont faire leurs runs, mais on doit continuer d’appuyer sur l’accélérateur, et être capable de le faire sur 48 minutes et avec nos 15 joueurs, collectivement. On a bien compris ça, et la deuxième mi-temps a été une toute autre histoire », a-t-il ajouté.

Les Wizards ont effectivement tué le match au retour des vestiaires en passant un 40-14 au cours du troisième quart-temps. Au-delà de sa performance individuelle, au cours de laquelle il a semblé plus sûr de lui dans ses choix en attaque, Bradley Beal a également mentionné la défense, DC ayant tenu Minnesota à 71 points après trois quart-temps. La veille, au même stade, Chicago en avait déjà inscrit 107 !

« La séance vidéo du jour a été très bonne, parce qu’on a beaucoup parlé, sur la façon dont on pouvait être meilleurs, étape par étape », a-t-il poursuivi. « Notre manière de switcher a été horrible sur les deux derniers matchs, donc on s’est plongés là-dedans, en essayant de corriger certains points. Le reste, c’est juste de la communication. On a la volonté, les aptitudes physiques pour pouvoir défendre et le mental. Il faut être en mesure d’appliquer tout ça en même temps, ce qu’on a fait en continuant à se parler sur le terrain. Que l’on switche ou pas, on doit être sur la même longueur d’onde comme on l’a été ce soir ».

Un « Rock the baby » en guise de bouquet final

C’est aussi Bradley Beal qui s’est chargé de porter le coup fatal en fin de troisième quart-temps pour porter la marque à 98-69, ponctuant son 2+1 d’une célébration en hommage à Russell Westbrook, le « Rock the baby ».

« C’était juste avant que j’aille sur la ligne de lancer-francs, je me suis dit : « OK, laissez-moi reprendre mon souffle ». J’ai regardé Russ, et je me suis dit, « Qu’est ce que Russ ferait ? ». Je l’ai regardé en lui posant la question et il a commencé à faire le geste, donc ça a viré en « baby rock ». Je n’aurais sans doute pas dû le faire devant Anthony Edwards, parce que c’est un costaud, mais j’ai eu mon petit moment de repos, on est bon ».

Un moment que les Wizards ont savouré à leur juste valeur avant de se remettre au travail et de préparer la réception des Nets, ce dimanche.