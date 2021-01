Quand JJ Barea se rappelle à quel point Dirk Nowitzki détestait les « Three Amigos »

Récemment libéré par les Mavs après avoir reçu un dernier chèque de remerciement pour bons et loyaux services, JJ Barea a désormais tout le temps de revenir sur les grands moments de sa carrière, ce qu’il a fait dans le podcast « The Old Man and the Three » au cours duquel il a évoqué le titre de champion NBA de 2011.

Le meneur portoricain s’est notamment remémoré la façon avec laquelle Dirk Nowitzki s’était préparé toute la saison dans le but de venir barrer la route du nouveau « Big Three » de Miami, renforcé à l’été 2010 par les arrivées de LeBron James et Chris Bosh pour épauler Dwyane Wade.

Un leader en mission

L’intérieur allemand s’était ainsi donné pour mission de faire tomber le Heat, en finale NBA, afin de prendre sa revanche suite à la défaite lors des Finals 2006. Une ligne de conduite dont il ne s’est jamais écarté, même lorsque Miami menait 2-1 dans la série, avant de finalement s’incliner en six matchs.

« Il n’allait pas nous laisser perdre, vu la manière dont il s’était préparé toute l’année », a confié JJ Barea. « Il détestait Miami, il détestait LeBron, Wade et Bosh. Il ne le dira jamais, mais c’est quelque chose qu’il ne pouvait pas concevoir. Il s’est préparé pour ça. Dirk ne parle pas beaucoup. Si tu le connais un peu, c’est un leader par l’exemple, pas par la parole. Mais cette année-là, pendant les temps-morts, avant les matchs, à la mi-temps, il parlait, et il parlait fort, à pointer du doigt, il était à fond (…). Il était particulier, il avait un état d’esprit différent. Il était plus dur, il drivait plus, il pouvait soit feinter le shoot, soit partir en dribble à gauche ».

Une moquerie qui ne passe pas

La façon dont Dwyane Wade et LeBron James s’étaient moqués de lui en simulant une petite fièvre et de la toux en pleine finale a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, et n’a fait que renforcer la détermination de Dirk Nowitzki, MVP des finales avec 26 points, 9.7 rebonds et 2 passes décisives en moyenne par match.

« Quand LeBron et Wade ont commencé à se moquer de lui en faisant semblant de tousser lorsqu’il avait été un peu malade… Cette séquence l’avait vraiment touché. Il ne le dira jamais, mais quand il a vu la vidéo, ça l’a touché, et ça lui a donné un petit plus. Il n’en avait pas besoin, mais ça lui a donné ce petit plus pour les terminer ».