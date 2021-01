Bradley Beal, symbole des problèmes des Wizards

Avec Detroit, Washington est la seule équipe à n’avoir pas encore connu la victoire. Les troupes de Scott Brooks ne sont pas passées loin lors de leur deuxième match de suite face aux Bulls la nuit dernière. Les coéquipiers de Russell Westbrook ont montré un visage intéressant pendant plus de trois quart-temps, ayant notamment réussi à revenir d’un déficit de dix points (97-107) pour aborder le money-time en position préférentielle (123-118). On peut aussi noter les apports de Rui Hachimura (17 points) et Thomas Bryant (28 points) tout au long de la rencontre.

Des détails qui ne trompent pas

Mais le contexte difficile en ce début de saison a joué dans les têtes au moment de conclure. Le ballon a brûlé les mains des hommes de Scott Brooks, entre tirs contrés, ballons perdus et manque de lucidité, et Chicago, emmené par un Zach LaVine imperturbable, l’a encore emporté (130-133). « On force des shoots, on ne fait pas de bons choix et on n’arrive pas à avoir des stops », a résumé Scott Brooks après la rencontre.

Au-delà de la remise en jeu ratée de Rui Hachimura à 5.5 secondes de la fin alors que le score affichait 130-133, le tournant de cette fin de match a eu lieu lorsque Bradley Beal a perdu un ballon crucial au moment de finir un lay-up qui aurait pu faire repasser les Wizards devant. Le système était parfait, mais il y a des soirs comme ça…

« On avait mis en place l’action avec le backdoor qui aurait pu nous remettre à +1 à un peu moins de 15 secondes à jouer. Le ballon a juste glissé des mains de Bradley Beal. J’ai cru qu’il y avait eu faute sur lui en direct, mais il n’y avait rien. C’est malheureux. Sur la dernière action, on a tenté ce qu’on appelle un « homerun play ». Les Bulls ont réussi les actions décisives vers la fin. On n’avait plus de temps mort, et il a envoyé le ballon un peu fort », a déploré Scott Brooks.

L’union sacrée pour sortir la tête de l’eau

Ces deux actions reflètent bien les maux d’une équipe en proie au doute. Leader de l’équipe, Bradley Beal a donc sa part de responsabilité et ne se défile pas.

« Je dois être meilleur sur le terrain, c’est à moi de finir le match ce soir. J’ai eu l’opportunité de le faire mais j’ai perdu le ballon. C’est dur. Il faut qu’on reste unis et qu’on s’en sorte ensemble. On n’y arrivera que comme ça. Ce sont des phrases simples mais on ne peut pas se compliquer la donne plus qu’elle ne l’est déjà. Il nous faut nous battre ensemble et décrocher cette victoire ».

Les Wizards n’auront pas le temps de gamberger puisqu’ils sont attendus dès ce soir à Minnesota, avec l’occasion de se racheter… ou de s’enfoncer un peu plus. Pour Bradley Beal, seuls les joueurs pourront inverser la tendance.

« C’est la beauté de l’adversité, quand tu réalises que tu traverses un moment difficile, que tu joues dans une ligue d’adultes, une ligue compétitive, et que personne n’aura pitié pour toi », a-t-il ajouté. « C’est à nous de construire cette camaraderie entre chacun, garder nos têtes hautes et nous améliorer. On a une autre opportunité demain (ce soir) pour bien commencer l’année. Espérons que ça nous donne la motivation pour inverser la tendance. On doit le faire, il n’y aura que nos gars dans le vestiaire pour le faire ».