Jusuf Nurkic, soutien de poids pour un Zach Collins malchanceux

Opéré ce mercredi à Indianapolis, Zach Collins n’a évidemment pas le moral en cette fin d’année 2020.

Déjà limité à 11 matchs seulement la saison passée, d’abord par une blessure à l’épaule après 3 matchs seulement, puis par une vilaine entorse à la cheville gauche lors de la reprise dans la bulle, le jeune intérieur des Blazers va encore devoir tirer un trait sur cette saison, ou à tout le moins, sur une grande partie de la saison à venir.

Heureusement, il a le soutien total et entier de ses coéquipiers, dont Jusuf Nurkic qui en connaît un rayon sur les rééducations au long cours…

« Le plus important est de rester patient et de travailler dès maintenant, autant que possible pour être dans le bon timing pour son retour », avance Nurkic sur NBC Sports. « Je lui ai simplement dit de prendre son temps et cette fois-ci, de ne rien précipiter et de ne rien faire de stupide pour essayer de revenir plus tôt. »

« Il est encore jeune »

Sur le chemin du retour au moment du camp d’entraînement, Collins et les Blazers étaient optimistes pour un retour à la mi-janvier. Mais en présaison, c’est avec une botte de protection qu’eétait apparu l’ancien de Gonzaga, peut-être ayant trop voulu forcer, ou victime d’une mauvaise réception à l’entraînement.

« Sa santé est la priorité, peu importe ce qui se passe, c’est ce que je lui ai dit en gros. En ce moment, il pleut pour lui et on dirait que c’est une averse sans fin, mais il doit garder la tête haute, continuer à bosser et l’orage va passer. Il est encore jeune en plus. On se sent tous mal pour lui car on sait combien il veut être avec nous sur le parquet. C’est vraiment rageant. Mais c’est un jeune gars, qui va faire une belle carrière dans cette ligue. »