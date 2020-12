Pas de prolongation de contrat pour Zach Collins

Il ne reste que deux jours aux franchises pour prolonger certains joueurs, notamment ceux de la cuvée 2017. Si Jayson Tatum, Donovan Mitchell, De’Aaron Fox ou Bam Adebayo ont déjà signé leur prolongation avec des énormes revalorisations salariales, d’autres joueurs comme Lauri Markkanen ou Jarrett Allen attendent toujours.

C’est aussi le cas de Zach Collins. Mais pour l’intérieur des Blazers, les dernières heures avant ce 21 décembre fatidique ne seront pas stressantes puisqu’il sait déjà qu’il ne va pas prolonger.

« Neil Olshey (le président de Portland) et moi avons parlé de Zach, et le sentiment des Blazers envers lui n’est pas à remettre en cause », explique l’agent du joueur à HoopsHype. « On a chacun estimé qu’une prolongation n’aurait pas vraiment de sens vu que Zach n’a pas beaucoup joué la saison passée. On est concentré sur sa santé, qu’il revienne et fasse une grosse saison. On parlera de contrat avec Olshey l’été prochain. »

Entre son épaule et sa cheville, Zach Collins est passé deux fois sur la table d’opération en moins d’un an, si bien qu’il n’a disputé que 11 matches depuis octobre 2019. Toujours à l’infirmerie, il devrait revenir d’ici fin janvier.

L’intérieur sera donc free agent protégé l’été prochain, ce qui veut dire que les Blazers auront la main pour égaler toutes les offres extérieures.