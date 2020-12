[Programme du soir] Les Hawks et les Clippers sur leur lancée ?

La soirée débute par deux « back-to-back », dont le remake du choc entre le Heat (toujours privé de Jimmy Butler) et les Bucks qui ont outrageusement dominé le premier acte la nuit dernière. Boston a l’occasion d’enchaîner ce soir face Memphis après avoir vaincu Indiana la veille (01h30, en direct sur beIN Sports 4). À noter également la rencontre entre Atlanta, toujours invaincu, et Brooklyn qui retrouvera le tandem Irving-Durant à la même heure.

Après Dallas-Charlotte et San Antonio – LA Lakers (02h30), la soirée se terminera par le choc entre Portland et les Clippers, à suivre en direct à partir de 04h00 sur beIN Sports 1. Les Californiens ont l’occasion de prendre la tête en cas de succès. Reste à savoir si Kawhi Leonard sera de la partie…

