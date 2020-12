Isaiah Roby, la surprise du chef du Thunder

Récemment confondu avec Shai Gilgeous-Alexander par l’agence Reuters, ce dont il s’est amusé, le jeune ailier du Thunder, Isaiah Roby, a pour le coup réussi ses débuts avec le Thunder cette saison. Un sacré baptême du feu face à un All-Star, Nikola Vucevic…

Titularisé aux côtés de Darius Bazley dans la raquette d’Oklahoma City en l’absence de Al Horford, Isaiah Roby a répondu présent avec 19 points et 7 rebonds, plus 2 contres, à un très efficace 9/12 aux tirs. Il a aussi déjà fait le tour du monde avec son cassage de chevilles en règles de Nikola Vucevic, suivi d’un gros dunk.

Une première saison incognito

« Il a très bien joué », a apprécié son coach, Mark Daigneault. « Ce que j’aime le plus avec lui, c’est son approche du jeu. Ces gars-là ne sont pas en NBA par hasard. On ne veut jamais sous-estimer ces joueurs. Au contraire, on veut récompenser leur approche par des opportunités. »

Drafté l’année passée au deuxième tour par les Pistons, en 45e choix, Isaiah Roby a ensuite été envoyé à Dallas le soir même de la Draft avant d’atterrir à Oklahoma City dans l’échange pour Justin Patton en janvier dernier. Un sacré méli-mélo pour commencer sa carrière professionnelle, qui n’a pas été arrangé par une blessure au pied droit.

Limité par une aponévrosite plantaire, l’ancien de la fac de Nebraska a donc passé sa saison rookie complètement incognito, avec seulement trois petites apparitions en NBA, pour 11 minutes en tout et pour tout.

Et comme il n’a pas fait non plus de vagues en G-League, avec 8 points et 6 rebonds de moyenne en 17 matchs partagés entre les Texas Legends et l’OKC Blue, il est bel et bien la surprise du chef à l’étage supérieur.

« On adore trouver des moyens de donner des opportunités à de nouveaux joueurs et de voir ce que ces gars peuvent faire individuellement et ce que ces différents groupes peuvent donner collectivement », expliquait Mark Daigneault avant le match. « Cette saison est une saison d’exploration. »

Un bon coup de téléphone

À Oklahoma City, Isaiah Roby est tombé dans l’équipe idéale. Il devrait amplement bénéficier de cette saison d’exploration. Après de bonnes minutes en présaison, dont un match à 7 points et 11 rebonds face à San Antonio, il a saisi sa chance à pleines mains.

« J’ai juste joué mon jeu. J’ai un super groupe de coéquipiers autour de moi. Ils m’ont beaucoup trouvé dans de bonnes position pour marquer. Leur plan de jeu était de faire que Shai lâche la balle et il a fait du bon boulot pour trouver ses coéquipiers et ne pas forcer. Chaque soir, on peut avoir un joueur différent qui a la main chaude. »

Tous ses coéquipiers ont justement applaudi à l’unisson la performance du nouveau venu, SGA en tête. « Isaiah a été excellent. Je lui ai dit avant le match d’être agressif. Je suis fier de sa prestation. » « Il a montré qu’il était au niveau sur ce match. Mais c’est le type d’équipe qu’on a », ajoute Hamidou Diallo. « Il était bien préparé, il a joué en confiance et à l’aise. Il a aussi bien défendu », conclut Mike Muscala.

Prévenu dans la journée par son coach qu’il allait être titulaire, Isaiah Roby a pu mettre en pratique tout le travail effectué durant l’intersaison, et plus récemment au camp d’entraînement avec les autres remplaçants.

« Coach Mark m’a appelé [hier] dans la journée pour m’annoncer que j’allais débuter. C’est pour ça que je travaillais dur cette intersaison et j’étais très heureux de cette opportunité. C’était un bon coup de téléphone », souriait l’intéressé. « Il y a quelque jours, on a fait un petit match en trois-contre-trois avec les autres gars qui n’avaient pas joué. On est arrivé à la salle d’entraînement avant le reste de l’équipe et on s’est donné à fond. C’était très compétitif, une très bonne mise au point. »