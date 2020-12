Les vétérans laissés au repos, les rookies des Pistons se montrent

Si Jerami Grant (27 points) et surtout Josh Jackson (27 points) ont particulièrement brillé avec les Pistons, malgré tout défaits cette nuit, ces derniers ont également pu compter sur des prestations intéressantes de leurs rookies, Killian Hayes (10 points, 8 passes), Saddiq Bey (10 points, 7 rebonds) et Isaiah Stewart (8 rebonds, dont 5 offensifs).

Dans le dur depuis le début de saison, le meneur français a profité de l’absence de Derrick Rose, laissé au repos, pour signer sa performance la plus aboutie de sa jeune carrière. Qui plus est face à un client comme Trae Young, qui ne lui a donné aucun répit en défense (4 fautes). S’il y a encore du déchet dans son jeu (4/12 aux tirs), le 7e choix de la dernière Draft semble plus en confiance dans son rôle d’organisateur (2 pertes de balle). Il a notamment réalisé une belle deuxième mi-temps, compilant 7 points et 7 passes sur la période.

Après la rencontre, Dwane Casey s’est donc dit satisfait de ce qu’il a pu observer de Killian Hayes.

« Ce sera quelque chose de continu pour lui, afin qu’il devienne de plus en plus à l’aise avec la NBA et qu’il comprenne ce qu’il peut faire, les passes qu’il peut réaliser ainsi que les décisions qu’il peut prendre. Malheureusement, il n’a pas pu avoir de Summer League, ni de présaison complète. Mais [hier] soir, il y a eu du mieux. Toute l’équipe a pris soin du ballon. Et il a également fait du bon boulot contre Trae Young, en essayant d’utiliser sa taille et son corps face à lui. »

La jeunesse bientôt au pouvoir dans le Michigan ?

Le coach de Detroit a aussi pu apprécier l’apport en sortie de banc du précieux Isaiah Stewart. Débordant d’énergie, celui-ci s’est rapidement distingué de par sa présence au rebond puisqu’il en a capté pas moins de cinq offensifs.

Les absences de Blake Griffin, préservé, et de Jahlil Okafor, touché au pied, ont donc fait le bonheur du 16e choix de la Draft 2020, qui effectuait pourtant là ses débuts en NBA.

« J’ai trouvé qu’il a bien joué, qu’il a été bon au rebond et qu’il a créé de l’espace dans la peinture », s’est réjoui Dwane Casey. « Il a joué tellement dur, jusqu’à s’épuiser. C’est ce pourquoi nous l’avons fait venir ici, son niveau d’intensité est tellement élevé. Une fois que vous obtenez la réputation d’un joueur qui joue aussi dur, vous en ressortirez grandi dans la ligue. J’ai trouvé qu’il avait commis quelques fautes évitables. Mais j’ai adoré la façon dont il s’est battu. Il est comme ça. Ce n’est pas quelque chose sans lendemain. Il le fait à l’entraînement et il le fait désormais en match. Nous devons continuer à compter là-dessus car ça donne le ton pour nous. »

Autre rookie des Pistons qui s’est mis en évidence cette nuit : Saddiq Bey. L’ailier, sélectionné en 19e position lors de la dernière Draft, remplaçait au pied levé Blake Griffin dans le cinq de départ de la franchise du Michigan.

Et il a réussi une première mi-temps convaincante, montrant de belles disposions des deux côtés du parquet.

« En tant que jeunes joueurs, nous essayons tous de trouver notre rôle et de déterminer comment nous pouvons aider l’équipe », déclarait dans la foulée de cette partie le joueur de 21 ans. « Nous entrons en jeu en jouant dur et en essayant juste de le faire à chaque action. Nous nous améliorerons encore et nous continuerons simplement à travailler afin de progresser davantage chaque jour. C’est tout ce qui compte. »