Josh Jackson confirme sa renaissance

« On avait des absents mais les remplaçants ont élevé leur niveau de jeu » notait Josh Jackson après la défaite contre Atlanta 128-120 la nuit dernière, sans Blake Griffin et Derrick Rose.

Il y a surtout eu un remplaçant habituel qui s’est montré, et c’est lui, le paria promu titulaire et auteur de 27 points en 28 minutes, à 11/19 aux tirs. Le cinq majeur et la barre des 25 points, ça ne lui était plus arrivé depuis avril 2019.

Surprise du « training camp » avec ses presque 11 points de moyenne en 20 minutes sur 4 matchs de présaison, à 49% aux tirs dont 50% de loin, le n°4 de la Draft 2017 avait confirmé lors du premier match de la saison avec 19 points, et son deuxième match à 6 points n’a pas empêché Dwane Casey de lui faire confiance hier à l’aile.

« Il shoote bien. On dirait que la balle le trouve dans certaines situations. J’adore le fait qu’il ait été une belle surprise pour nous. C’est le diamant brut sur lequel tu tombes de temps en temps » se réjouit l’entraîneur.

Un diamant abîmé et qui est en train de retrouver de son éclat dans sa ville natale. « J’ai le sentiment que mon jeu est complet aujourd’hui » confie-t-il. « J’ai toujours été un bon défenseur, je pense aussi avoir toujours été un bon attaquant, déjà quand j’ai été drafté. La confiance a chuté un peu depuis, j’ai fait des erreurs, mais heureusement j’en ai retenu quelque chose. Je suis là pour travailler, je suis la pour progresser. »