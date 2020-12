[Programme du soir] Les Grizzlies et les Nuggets à la relance

Cinq matchs au menu cette nuit, à commencer par deux duels à 01h30 entre Atlanta et Detroit ainsi que Brooklyn – Memphis (en direct sur beIN Sports 1). Battus à Charlotte hier, les Nets évolueront sans Kyrie Irving et Kevin Durant, mis au repos pour ce premier back-to-back de la saison, mais aussi sans Spencer Dinwiddie, victime d’une rupture du ligament du genou. Une occasion de revoir à l’œuvre Timothé Luwawu-Cabarrot.

Comme Memphis, qui a débuté par deux revers, Denver va tenter d’éviter une troisième défaite d’entrée. Pour ça, il faudra l’emporter à domicile face aux imprévisibles Rockets (à 03H00 sur beIN Sports Max 4) qui ont fait bonne impression malgré leur revers initial à Portland.

Des Blazers attendus de pied ferme au Staples Center pour retrouver les Lakers, leur adversaire au premier tour des derniers playoffs. À suivre également le duel entre le Thunder de Théo Maledon face au Jazz de Rudy Gobert.

