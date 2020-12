LA Lakers : pas de public ? Pas de bannière !

Ce soir, les Lakers accueillent les Clippers à domicile, et la 17e bannière de champion NBA ne rejoindra pas le plafond du Staples Center. La franchise a décidé d’attendre le retour du public pour la dévoiler.

« On ne dévoilera pas une bannière car on veut attendre les fans pour ça » confirme Tim Harris, le président des Lakers, sur ESPN. « Quand vous gagnez un titre, on dit que le titre appartient à beaucoup de personnes. Un titre appartient à l’équipe, il appartient aux joueurs, il appartient aux fans. Et puis il y a tout ce qui vient avec un titre, et les propriétaires en sont un peu les gardiens. Les bagues appartiennent aux joueurs. La bannière appartient aux fans. C’est comme ça que je vois les choses. »

Ce soir, les joueurs recevront leurs bagues, mais pour la 17e bannière, il faudra patienter. « Pour la bannière, il nous manque quelque chose… Il nous manque un élément, et ce sont les gens qui sont en grande partie responsables de la victoire, et ce sont les fans. Donc nous allons attendre ».

A la place de la bannière, il y aura un tissu noir avec inscrit « Stay Tuned, Lakers family ».