NCAA : Keyontae Johnson a quitté l’hôpital

Dix jours après s’être effondré sur un terrain, Keyontae Johnson est de retour chez lui après avoir été autorisé à quitter l’hôpital. Dans un communiqué relayé par l’université de Florida, la famille du joueur s’est dite « épatée par sa rapidité à récupérer » et elle promet de faire la lumière sur les causes de ce malaise.

« Outre des vœux et des prières, nous avons naturellement reçu des questions sur la cause et la gravité de la maladie de Keyontae. Bien que toutes les personnes concernées souhaitent des réponses, le processus pour apporter des conclusions définitives se poursuit, et nous demandons de la patience pendant que les professionnels de santé poursuivent leur travail. Nous nous engageons à partager les nouvelles sur Keyontae mais aussi toute information que nous pensons pouvoir aider les autres. Quand nous aurons ces informations, nous les partagerons. D’ici là, nous continuons à être reconnaissants pour les soins et le soutien que reçoit Keyontae ».

Le joueur a si bien récupéré qu’il s’est déjà entretenu avec ses coéquipiers en visioconférence, et il a posté une autre vidéo pour remercier les médecins.

Pour l’instant, il n’est pas question de retrouver les terrains tant que les médecins n’ont pas les réponses sur ce malaise. Selon l’AP, le joueur avait été testé positif au Covid-19 avant la saison, et on sait que le virus peut engendrer des myocardites, à long terme, c’est-à-dire une inflammation au niveau du muscle cardiaque.