Les Pistons cherchent encore la bonne formule avec Jerami Grant

Priorité du recrutement des Pistons durant cette intersaison, Jerami Grant sera très attendu dans le Michigan cette année. Collectivement déjà, pour porter la franchise et tenter de la sortir du ventre mou où elle se trouve depuis quelques années désormais.

Individuellement ensuite, car l’ancien du Thunder et des Nuggets progresse ces dernières années et avec de nouvelles responsabilités sous les couleurs des Pistons, il pourrait bien exploser cette saison. Et pourquoi pas se rapprocher d’un statut de All-Star ou devenir la meilleure progression ?

Mais pour l’instant, sa présaison a été difficile. En compilant seulement 10.7 points de moyenne à 29% de réussite au shoot et douze ballons perdus au total, l’intérieur n’a pas encore réussi sa mutation au sein des Pistons.

« Il a perdu des ballons, ce qui n’est pas habituel pour lui », assure Dwane Casey au Michigan Live. « C’est probablement de ma faute. Je ne l’ai pas mis en bonne position pour éviter ça. C’est un des meilleurs joueurs de la ligue pour couper vers le cercle, c’est un excellent shooteur à 3-pts. Je dois lui donner de la confiance et de la patience. Qu’il soit à l’aise pour attendre que la balle lui arrive dans les mains. Il doit s’habituer à une nouvelle situation, un nouveau système. »

« Il n’a pas besoin de marquer 25 ou 30 points par match. Qu’il joue avec ses forces »

Avec Derrick Rose en sortie de banc et une raquette à partager avec Blake Griffin, Jerami Grant n’arrive pas totalement en sauveur à Detroit. Il est surtout là pour apporter de l’équilibre et faire ce qu’il sait faire : défendre, être opportuniste en attaque et mettre des shoots de loin.

« Il doit comprendre qu’il n’a pas besoin de marquer 25 ou 30 points par match pour nous porter », poursuit le coach des Pistons. « Qu’il joue avec ses forces. Le training camp a été raccourci, donc c’est compliqué pour les joueurs d’avoir un certain confort, de trouver leur place. »

Les Pistons ont pris un virage important cet automne en entamant une reconstruction avec une classe biberon. Il y a énormément de nouveaux joueurs, et c’est donc compliqué pour tout le monde ou presque. « C’est un processus à vivre et ce ne sera pas facile », a réagi Jerami Grant, en parlant des automatismes offensifs.

« Les joueurs ne sont pas habitués à ces systèmes offensifs et construire une attaque, ça prend du temps », constate de son côté Blake Griffin. « Je suis le seul titulaire qui a déjà pratiqué cette attaque. C’est pourquoi à l’entraînement, nos remplaçants font mieux. Car Derrick Rose, Svi Mykhailiuk ou Sekou Doumbouya ont une année ensemble dans les jambes. C’est donc tout à fait normal. »