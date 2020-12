Titulaire ou pas, Kyle Kuzma aura un rôle important chez les Lakers

« Jouer dur et apporter de l’énergie. » Kyle Kuzma n’a besoin que d’une poignée de mots très communs pour résumer sa mission chez les Lakers pour cette saison. Pour le reste, l’ailier ne sait pas encore exactement quelle place il occupera dans la rotation de Frank Vogel.

Et ceci alors que les Lakers redémarrent la nuit prochaine et que le joueur vient de signer une prolongation de contrat de 40 millions de dollars sur trois ans. Le joueur de 25 ans assure d’ailleurs qu’il n’y a aucune corrélation entre ce « flou » et le montant de son extension, jugé tout sauf excessif.

L’ailier attend de voir, à l’instar de son coach. « Je n’ai pas encore annoncé au groupe ce qu’on prévoyait en termes de rotation », concède Frank Vogel. « On va probablement avoir une certaine flexibilité dans la façon dont on va utiliser les nombreuses armes de notre arsenal cette année. »

Sa principale attente concernant « Kuz », c’est de l’énergie des deux côtés du terrain. « Il sait ce qu’on lui demande au niveau offensif », poursuit le technicien, « être plus agressif dans les situations de catch-and-shoot, jouer sur lui mais aussi en complément de Bron (LeBron James) et AD (Anthony Davis), et continuer à progresser en défense. Tout ceci est clair pour lui. Il reste à déterminer s’il sera titulaire ou s’il sortira du banc. »

L’effectif le plus riche de la ligue ?

En présaison, avec un groupe qui a beaucoup tourné, il était dans le cinq pour les quatre rencontres, avec une moyenne de 17.5 points (42.6% d’adresse générale, dont 41.7% de loin).

Le souci pour lui est que les Lakers ont gagné en densité dans leur effectif durant cette intersaison. Avec les arrivées de Dennis Schroder, Wesley Matthews, Marc Gasol ou encore Montrezl Harrell, Frank Vogel évoque même « l’une des équipes les plus denses de ces dernières années ».

« Pas seulement une équipe plus dense mais la plus dense de toute la ligue cette année. Le début de saison va permettre à beaucoup de joueurs de s’acclimater et de se sentir à l’aise les uns avec les autres. Mais nous avons beaucoup de gars qui peuvent avoir un impact positif sur le jeu et Kuz est assurément l’un d’eux. Il va avoir un rôle important pour nous, aucun doute là-dessus. »