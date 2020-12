Sekou Doumbouya lié aux Pistons jusqu’en 2022

Plus jeune joueur de la NBA la saison passée, Sekou Doumbouya a réalisé une saison rookie correcte, montant en puissance au fil des mois. Pendant cette présaison, il s’est offert un joli carton face aux Knicks avec 23 points en 17 minutes, et il entre dans les plans de ses dirigeants puisqu’ils viennent d’activer son option pour la saison 2021/22. Un joli cadeau à la veille de fêter ses 20 ans.

Le coéquipier de Killian Hayes touchera 3.6 millions de dollars dans un an, et il est le seul jeune de l’équipe à profiter de cette « extension » de contrat puisque Detroit s’est séparé de Zhaire Smith et de Dzanan Musa.