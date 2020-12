Sekou Doumbouya prêt à passer la seconde chez les Pistons

Sekou Doumbouya n’a pas encore vingt ans, mais il va tout simplement être le troisième joueur le plus ancien dans le vestiaire des Pistons cette saison, après Blake Griffin et Svi Mykhailiuk.

Rookie au temps de jeu aussi inconstant que sa concentration l’année passée, Sekou Doumbouya a, de son propre aveu, beaucoup grandi durant cette longue intersaison. À la question de ses progrès entre sa campagne de débutant et sa saison à venir, son grand sourire en dit long…

« Mon intersaison a été une des meilleures de ma carrière », a affirmé le jeune Français lors d’une conférence par écrans interposés. « J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler. J’ai énormément appris sur moi-même et sur mon jeu, mais aussi sur la manière dont le coach veut que je joue. J’ai bossé tous les jours. Je pense qu’il va y avoir une grosse différence entre l’année passée et cette année. »

À 6 points et 3 rebonds de moyenne, le tout à 39% de réussite aux tirs, dont 28% derrière l’arc, Sekou Doumbouya est encore un projet chez les Pistons. L’ancien de Poitiers et Limoges apprend encore à maîtriser le jeu NBA et notamment l’intensité qu’il doit mettre non seulement en match, mais également dès les entraînements.

« Je me suis rendu compte qu’il fallait que je sois en meilleure condition. Si tu es en bonne condition physique, tu peux tout faire mieux. Tu vas courir plus vite, tu peux être un meilleur défenseur, tu vas tout faire mieux. J’ai travaillé sur ma condition physique, mais aussi mon tir à 3-points, tout mon jeu en fait. Mais en particulier sur mon corps et ma condition physique. »

Déjà attendu comme un leader chez des Pistons « poupons »

Cette année, Sekou Doumbouya accueille d’ailleurs son copain Killian Hayes chez les Pistons. De quoi raviver la tradition française de la ville de Détroit, qui a en effet été fondée par l’explorateur gascon Antoine de la Mothe-Cadillac à l’été 1701, ainsi que l’a appris Coach Casey durant l’intersaison… La « French Connection » des Pistons est un des grands motifs d’optimisme dans la mégalopole du Michigan.

« On a une très bonne relation. Il va être bon, très bon. Il doit simplement trouver ses repères et se mettre à l’aise dans l’équipe. Je pense que la transition va être facile pour lui. Pour moi déjà, ce n’était pas si difficile que ça, alors pour lui, ça sera encore plus facile. Tout le monde est sur la même longueur d’ondes. »

En plein chantier de reconstruction, avec un projet de rajeunissement des plus évidents, les Pistons comptent sur Sekou Doumbouya pour continuer à progresser mais aussi pour encadrer les nouveaux rookies, dont la plupart (Saddiq Bey ou Saben Lee) sont en fait plus âgés que lui. Mais une année de NBA, ça fait grandir son homme…

« J’ai été vraiment impressionné par son intersaison », confirme Dwane Casey dans le Detroit Free Press. « Il a travaillé quasi quotidiennement depuis qu’il est reparti en France au début de l’été et il est en excellente condition physique. Son corps est en grande forme. On s’attend à ce qu’il passe un nouveau cap en tant que joueur de deuxième année. Est-ce qu’il va devenir un joueur de quatrième ou cinquième année dès le début ? On va voir. Mais il est dans ce groupe de joueurs qu’on doit continuer à développer et donner du temps de jeu cette saison. »