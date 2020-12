[Fantasy League 2020-21] Rejoignez la ligue privée de Basket USA sur NBA Fantasy

L’heure de la reprise de la saison régulière a sonné. L’occasion idéale pour rejoindre notre ligue privée, sobrement intitulée « Basket USA », dans le cadre de la Fantasy League mise en place par la NBA cette année.

Chaque semaine, il vous faudra ainsi composer et renouveler une équipe de sept joueurs (cinq titulaires et deux remplaçants), en respectant les postes et le budget de 100 millions de dollars qui vous est imposé. Il vous faudra également désigner un capitaine (star player), dont les points seront doublés.

L’objectif de ce jeu est simple : engranger le plus de points possibles toutes les semaines, en tenant compte des contraintes liées au budget, aux postes, à la forme des joueurs, au calendrier, aux blessures ou encore aux adversaires.

COMMENT JOUE-T-ON ?

Étape 1

Rendez-vous sur https://nbafantasy.nba.com et inscrivez-vous en renseignant une adresse mail valide puis en remplissant le formulaire d’inscription.

ÉTAPE 2

Une fois votre inscription enregistrée, vous arrivez sur l’interface d’accueil de la Fantasy League. Dès lors, vous pouvez directement sélectionner vos sept joueurs (cinq titulaires et deux remplaçants) et nommer votre équipe pour la semaine de compétition.

ÉTAPE 3

Habituellement, vous avez jusqu’au lundi soir pour constituer votre équipe qui disputera les rencontres du lundi soir au dimanche soir. Passée cette « deadline » du lundi soir, vous ne pourrez plus modifier votre formation.

Chaque semaine, vous aurez toutefois le droit à deux modifications gratuites dans votre composition d’équipe pour changer deux des sept joueurs de votre formation. Néanmoins, au-delà de ces deux changements, toute modification vous coûtera une pénalité de 10 points.

Un bonus « Wildcard » vous permettra cependant de procéder à des changements illimités (donc de repartir à zéro), sans que cela n’entraîne 10 points de pénalité à votre total. En revanche, vous ne pourrez l’utiliser que deux fois par saison : une fois avant le All-Star Break et une autre fois après le All-Star Break. Et si vous oubliez d’utiliser votre Wildcard avant le All-Star Break, vous ne pourrez pas en utiliser deux après le All-Star Break puisqu’il disparaîtra définitivement.

En clair, il vous faudra être rigoureux dans le choix de votre première composition d’équipe.

Exceptionnellement, vous avez cette semaine jusqu’à mardi soir pour établir votre formation. Cette première semaine prendra fin après les rencontres ayant lieu dimanche soir.

ÉTAPE 4

Chaque formation se compose de sept joueurs : cinq titulaires et deux remplaçants. Ils sont classés par poste : meneur (point guard), arrière (shooting guard), ailier (small forward), ailier-fort (power forward) et pivot (center).

Pour votre cinq de départ, vous devez donc choisir un joueur à chaque poste. Pour vos remplaçants, il n’y a pas de restriction de poste. Si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner uniquement des joueurs de la même équipe.

Rien ne vous empêche ainsi de compter 3 meneurs, 1 arrière, 1 ailier, 1 ailier-fort et 1 pivot ou 1 meneur, 2 arrières, 1 ailier, 2 ailier-forts et 1 pivot ou sept joueurs des Lakers.

Du moment évidemment que vous respectez les 100 millions de dollars qui représentent votre budget (soit une moyenne de 14.3 millions de dollars à dépenser par joueur).

Bon à savoir : la valeur d’un joueur peut évoluer en cours de saison, en fonction de ses performances réelles et de sa popularité dans la Fantasy League, autrement dit du nombre de participants qui le sélectionnent.

ÉTAPE 5

Pour sélectionner un joueur, il vous suffit de cliquer sur le poste que vous souhaitez remplir. La liste de joueurs disponibles s’affichera ensuite, avec la franchise dans laquelle il évolue, le pourcentage de joueurs qui l’ont choisi, le nombre de points qu’il a rapporté sur la saison, le nombre de matchs qu’il dispute dans la semaine et sa valeur en millions de dollars.

N’oubliez pas non plus de sélectionner votre capitaine (star player), qui vous rapportera deux fois plus de points puisque ceux-ci seront doublés.

ÉTAPE 6

Une fois votre équipe composée, vous intégrerez automatiquement trois ligues : celle générale, celle de votre pays et celle de votre franchise préférée. Vous pourrez ensuite créer votre propre ligue ou en rejoindre une déjà existante en cliquant sur le menu « Leagues ».

Pour créer votre propre ligue, il vous suffit de cliquer sur « Create a league » et d’en définir les critères et options.

Pour rejoindre une ligue déjà existante, il vous suffit de cliquer sur « Join with a code » et de renseigner le code de la ligue que vous souhaitez intégrer.

En l’occurrence, pour rejoindre la ligue de Basket USA, nous vous invitons à renseigner le code suivant : 13906d6d9d

CALCUL DES POINTS

À chaque match et pour chaque joueur, sont additionnées les actions dites « positives » (points, rebonds, passes, interceptions et contres) auxquelles sont soustraites les actions dites « négatives » (balles perdues). Ce calcul nous permet d’obtenir une valeur, appelée « évaluation », qui correspond à vos points.

Le barème des points est le suivant : +1 point par point marqué, +1.2 point par rebond capté, +1.5 point par passe décisive délivrée, +3 points par interception réussie, +3 points par contre réalisé et -1 point par perte de balle enregistrée.

Pour le capitaine (star player) ces points sont doublés.

Par ailleurs, un autre bonus existe : le « MVP ». En définissant un joueur comme votre MVP, vous aurez la possibilité de tripler ses points. En revanche, vous ne pourrez utiliser ce bonus que deux fois par saison : une fois avant le All-Star Break et une autre fois après le All-Star Break. Et si vous oubliez d’utiliser votre bonus MVP avant le All-Star Break, vous ne pourrez pas en utiliser deux après le All-Star Break puisqu’il disparaîtra définitivement.

ASTUCES

Pour réussir du mieux possible dans ce jeu, il est nécessaire de surveiller l’infirmerie, le calendrier et les adversaires. Il sera donc préférable de sélectionner un joueur disputant quatre matchs en une semaine plutôt qu’un joueur qui n’en joue que deux. Il est également nécessaire de tenir compte des adversaires puisqu’il est toujours plus simple de performer face à une mauvaise défense ou de performer lorsqu’un joueur retrouve une équipe (ou des adversaires) contre lesquels il a des antécédents.

RÉCOMPENSES

Si l’essentiel est évidemment de participer et de s’amuser, la NBA proposera des lots aux meilleurs joueurs de notre ligue « Basket USA ».

EN BREF

– Rendez-vous sur https://nbafantasy.nba.com et inscrivez-vous,

– Composez avant mardi soir votre équipe de sept joueurs (cinq titulaires + deux remplaçants, avec un capitaine) en respectant le budget de 100 millions de dollars,

– Rejoignez la ligue de Basket USA en renseignant ce code : 13906d6d9d,

– Surveillez votre score chaque semaine et, avant chaque lundi soir, procédez à des changements dans votre composition d’équipe.