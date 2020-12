Steve Nash a un problème de riche… effectif

Mardi soir, les Nets et les Warriors ouvriront la saison au Barclays Center, et il s’agira des premiers pas officiels de Steve Nash comme entraîneur. Le double MVP a profité du dernier match de présaison, face aux Celtics, pour effectuer une répétition générale, et il a ainsi dévoilé ses plans en matière de rotation.

Comme c’était annoncé depuis quelques jours, c’est bien Caris LeVert qui sera 6e homme, et c’est donc Spencer Dinwiddie qui va débuter à l’arrière. Kyrie Irving est un meneur-scoreur, et Dinwiddie le complète bien et le soulage de la direction du jeu. À leurs côtés, Kevin Durant, DeAndre Jordan et Joe Harris.

« Cette richesse d’effectif est un point fort pour nous »

Sur le banc, un deuxième cinq de qualité avec Caris LeVert donc, mais aussi Jarrett Allen, Taurean Prince, Landry Shamet et Jeff Green. On peut ajouter Timothe Luwawu-Cabarrot, et on obtient une riche rotation de 11 joueurs.

« On a beaucoup de richesse, beaucoup d’options » concède Steve Nash dans le New York Post. « Timothe Luwawu-Cabarrot a été très bon pendant le camp. C’est difficile d’intégrer tout le monde, beaucoup de gars méritent de jouer, mais on est très confiant avec notre second cinq. Mais ça peut changer, ça peut être des gars différents, avec des scénarios différents selon les matches. On pense clairement que cette richesse d’effectif est un point fort pour nous, et les cinq gars qui sont entrés ont très bien joué. »

Pour sa première, Caris LeVert n’a pas déçu avec 18 points, et il a fait ce qu’on lui demande : attaquer !

« Personnellement, j’essaie d’être en mode « A fond » tout le temps. Je dois être agressif, qu’il s’agisse de profiter d’un écran pour trouver les gars, de jouer sans ballon, d’être prêt pour le catch-and-shoot ou d’attaquer sur transition. Je suis toujours agressif, et ce sera mon rôle, que ce soit comme titulaire ou remplaçant. »

Un discours qui plait à Kevin Durant. « Caris peut marquer aussi vite que n’importe qui. Il peut jouer sans ballon et shooter à 3-points. Quand il est sur le terrain avec Kyrie et moi, ça va lui ouvrir le terrain encore davantage. On a besoin qu’il soit agressif, surtout en sortie de banc pour commander la second unit. »