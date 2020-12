Caris LeVert prêt à endosser le rôle de sixième homme

Pour notamment accompagner dans le cinq de départ Kevin Durant et Kyrie Irving, Steve Nash a une décision à prendre : choisir entre Spencer Dinwiddie et Caris LeVert sur le poste d’arrière. Et dans sa réflexion, le nouveau coach de Brooklyn imaginait l’arrière/ailier devenir le Manu Ginobili des Nets.

« Il pourrait très bien jouer dans un rôle à la Ginobili, où on sait qu’il a le niveau d’un titulaire », déclarait-il récemment. « Manu était un All-Star mais il commençait sur le banc, gérait les remplaçants et finissait les matches. […] On pourrait se dire qu’il aura plus le ballon dans les mains s’il est le capitaine des remplaçants et ensuite qu’on le fasse jouer avec les titulaires dans les moments chauds. »

Titulaire la saison passée, quand il n’était pas blessé ou de retour de l’infirmerie, et auteur de sa meilleure année en carrière sur le plan offensif, Caris LeVert accepterait-il d’être désormais remplaçant ?

« Je suis polyvalent », assure-t-il au NY Daily News. « Je peux jouer avec ou sans ballon, titulaire ou remplaçant. C’est simplement une question de mentalité, d’état d’esprit. Je peux m’adapter et évoluer dans n’importe quel rôle qu’on va me donner. On va en parler avec Steve Nash. L’objectif pour tout le monde, c’est de gagner des matches et d’être dans la meilleure position pour le faire. »

Comme Steve Nash le soulignait, s’il sort du banc, Caris LeVert aurait alors davantage de munitions offensives que s’il évolue autour de Kevin Durant et Kyrie Irving, qui porteront beaucoup le ballon.

« On peut examiner le jeu d’une perspective différente », explique le joueur, en parlant du rôle de remplaçant. « On voit comment la défense aborde certaines actions, comment les adversaires défendent sur les écrans, les transitions. On peut s’ajuster en entrant sur le parquet. On peut apporter de l’énergie nécessaire à l’équipe. »