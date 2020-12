Draymond Green pourrait manquer l’ouverture de la saison contre les Nets

La reprise est définitivement compliquée pour Draymond Green. L’intérieur de Golden State a manqué une grande partie du « training camp » suite à sa contamination au Covid-19 et le voilà désormais blessé.

Draymond Green est en effet touché au pied droit depuis quelques jours et si la blessure n’est pas sérieuse (l’IRM n’a rien montré de grave), il pourrait tout de même manquer le premier match de la saison contre les Nets mardi soir, donc les retrouvailles avec Kevin Durant.

« Draymond n’a pas participé à l’entraînement ce samedi donc il est incertain pour mardi », annonce Steve Kerr à ESPN. « Il s’est fait mal jeudi et le lendemain, c’était douloureux. On est donc très prudent. S’il manque la reprise ou la soirée de Noël, il sera rapidement disponible. »

Les Warriors seront très prudents avec le triple champion, déjà bien gêné par diverses blessures la saison passée.

Inutile de prendre des risques dès le début de l’exercice, surtout que Golden State pourra compter sur James Wiseman, qui lui est disponible pour l’ouverture de la saison.

« Je sais que Green est déçu de ne pas s’entraîner et de peut-être pas jouer mardi », poursuit Steve Kerr. « Mais il est aussi conscient que la saison est longue. Il y a 72 matches. Il va être en bonne santé et prêt à se lancer. Il y a encore beaucoup à faire, donc on doit gérer les choses de façon intelligente. »