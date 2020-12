James Wiseman et Draymond Green rattrapent le temps perdu

Les Warriors ne l’ont pas annoncé officiellement pour respecter les règles de confidentialité de la ligue, mais Draymond Green et James Wiseman ont manqué le début du training camp à cause du Covid-19, contracté au pire moment pour les deux joueurs. La bonne nouvelle, c’est qu’ils ont enfin pu s’entraîner avec leurs coéquipiers lundi, et qu’ils étaient sûrement asymptomatiques vu le niveau d’intensité affiché d’entrée.

« C’était tellement bien de les retrouver sur le terrain » se réjouit Steve Kerr. « Draymond est notre leader et commencer son training camp sans son leader, c’est compliqué. Il a fait sentir sa présence directement avec des conseils lors de la session vidéo, puis sur le terrain, et beaucoup de trashtalking. Le niveau d’énergie a explosé. »

Déjà une connexion entre les deux intérieurs

Même chose, dans un autre genre, pour le premier choix de la dernière Draft. « James était partout, c’était super à voir » raconte Draymond Green. « Son énergie a explosé, et j’adore ça parce que tu peux apprendre le positionnement sur le terrain, mais pas l’énergie. Il était à fond, a posé des tas de questions, ce qui est toujours bien. Je pense qu’il sera une éponge. »

« J’avais tellement d’énergie » confirme le rookie, dont le physique et l’activité a fait tourner la tête de ses camarades selon Steve Kerr. « Je n’en pouvais plus d’attendre. J’ai parlé, donné tout ce que j’avais à l’équipe. C’était fou. Ce premier entraînement était vraiment fou, mais j’ai beaucoup appris des vétérans. »

Particulièrement de celui avec qui il va partager la raquette cette année et avec qui il était coincé sur le bord du terrain. « Draymond va énormément l’aider » annonce Steve Kerr. « Surtout en défense, avec le positionnement. C’était le parfait aperçu de ce qu’on espère voir, de ce que les fans espèrent voir. Une cohésion défensive entre les deux et une connexion en attaque avec des passes lobées. »

La franchise nous en offre un petit aperçu en vidéo. On n’en verra pas plus en présaison, mais ils devraient être en tenue pour le coup d’envoi de la saison régulière.