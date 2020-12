Shai Gilgeous-Alexander et Al Horford déjà complices

Dans la reconstruction du sol au plafond du Thunder, il y a peu de certitudes. Si ce n’est que Shai Gilgeous-Alexander et Al Horford vont être les tauliers, de par la jeunesse et le potentiel du premier et l’expérience et la sagesse du second.

En l’occurrence, les deux hommes commencent à se trouver des atomes crochus, à l’image de leur jeu, sans forcer.

Dès le premier quart, Gilgeous-Alexander a trouvé Horford à deux reprises pour des 3-points sur la sortie d’écran. A ce stade de sa carrière, Horford privilégie plus souvent le pick & pop au pick & roll, et ça fonctionne plutôt bien entre le vétéran en provenance de Philadelphie et le jeune franchise player d’OKC.

« [Shai] a la capacité de scorer, mais il cherche aussi à faire les bons choix », avance Horford dans l’Oklahoman. « Je trouve qu’il fait du bon boulot pour faire un peu des deux. J’en profite bien. »

Et comment ! Après 15 points et 7 rebonds mercredi pour sa rentrée des classes, Horford a enchaîné hier soir avec 17 points et 8 rebonds, dont un excellent 4/5 derrière l’arc.

« Ce sont les types de tirs que j’aime bien prendre. Notre attaque en général est bien adaptée à ma façon de jouer. »

Une alchimie naturelle

Avec sa constellation de jeunes joueurs à l’essai, dont le jeune serbe Aleksej Pokusevski auteur d’un double à 12 points et 13 rebonds ou encore notre Frenchy, Théo Maledon, le Thunder va forcément beaucoup expérimenter. Et la saison risque d’être difficile au bilan victoires – défaites.

Mais pour le nouveau coach, Mark Daigneault, c’est la progression et la formation qui sont les maîtres mots. En Horford, il détient pour le coup un relais sur le terrain, et un facilitateur de jeu qui a déjà fait ses preuves.

« Le truc avec Al, c’est qu’il peut ouvrir le jeu non seulement pour Shai mais pour tout le monde car il est très altruiste et c’est un liant pour l’équipe en attaque. Quand le ballon arrive dans ses mains, la possession va prendre du mouvement et de la vitesse. »

La relation naissante et prometteuse entre SGA et Horford peut en tout cas servir de base au Thunder qui part un peu à l’aventure cette année. Le staff d’OKC espère bien que leur alchimie se répande et essaime à travers tout cet effectif construit de bric et de broc.

« C’est presque comme si tu arrivais dans une salle pour jouer un petit match et qu’il y avait deux gars qui pensent le jeu de la même façon et il y aura une petite cohésion qui va se mettre en place immédiatement, alors même qu’ils ne connaîtront même pas leur noms. C’est quelque chose de similaire avec eux deux, c’est à mettre à leur crédit et leur style de jeu individuel. »