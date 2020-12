Kevin Durant monte en puissance

Si c’est Kyrie Irving qui a pris toute la lumière pour son retour à Boston et sa séance de purification du TD Garden, le meilleur marqueur de cette rencontre reste Kevin Durant. En effet, l’ailier a inscrit 25 points à 9/16 au shoot, ajoutant aussi six rebonds et trois contres.

Mais plus que les chiffres, c’est l’impression visuelle qui compte. Après ses 15 points contre Washington, « KD » monte en puissance. On l’a vu facilement déborder Jaylen Brown ou Marcus Smart sur des départs en dribble, dunker avec aisance et marquer de loin. Bref, le MVP 2014 a fait du Kevin Durant pur sucre. Efficace, élégant et facile.

« Je n’ai pas d’autre choix, je dois être prêt », explique-t-il au New York Post. « Je me sens bien, ça ira de mieux en mieux avec la répétition des matches et l’intensité de la saison régulière. Dès que les choses sérieuses vont commencer, les équipes vont jouer dur, donc je verrai comment je traverse cette période. »

Avec 20 points de moyenne à 50 % de réussite au shoot en présaison, Durant a rassuré après 18 mois sans jouer. Même si l’échantillon reste très faible. Mais Steve Nash est satisfait de ce qu’il a vu pendant ces deux rencontres.

« Durant et Irving ont été excellents », souligne le coach de Brooklyn. « Ils ont davantage joué et niveau rythme, ils ont l’air bien. Ils sont en bonne position pour débuter la saison. La présaison a été courte, ce n’est pas l’idéal, mais on ne peut pas demander plus que ce qu’on a fait en seulement 18 jours. »