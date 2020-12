Avant de punir les Celtics, Kyrie Irving a purifié le TD Garden…

Kyrie Irving n’en finit plus de surprendre dans ses idées et ses attitudes, et on a assisté à une scène délirante avant la rencontre entre les Celtics et les Nets. Au bord du parquet, le meneur de Brooklyn a fait brûler de l’encens, puis a dispersé la fumée tout au tour du terrain. Une pratique de purification qu’il a hérité de ses ancêtres les Sioux.

C’était la première fois que Irving rejouait à Boston depuis son départ, et il tenait donc à l’exorciser et le nettoyer des mauvais esprits. « C’est ce qu’il fait, c’est son truc…« a réagi Kevin Durant. « On le respecte et on respecte ses méthodes« . Durant expliquera d’ailleurs que Irving procède sans doute aux mêmes pratiques avant de jouer à NBA2K.

« Ce n’est pas lié à Boston » a répondu Irving en conférence de presse. « Cela vient des toutes premières tribus et c’est pour chasser les mauvaises ondes. Ce que j’ai fait aujourd’hui, je l’ai toujours fait chez moi. »

Sur le terrain, Irving a fait du Irving, et il n’y a que ça qui intéresse Steve Nash. Ces Nets ont largement dominé les Celtics (113-89), et Irving termine avec 17 pts, 7 rbds et 5 pds en 28 minutes, tandis que Durant ajoute 25 pts, 6 rbds et 3 cts en 27 minutes. Le coach de Brooklyn voulait une répétition générale, et il a été servi.

« Personnellement, j’ai simplement vu Kyrie se comporter en Kyrie » a réagi Nash. « Il est dans sa routine habituelle. En ce moment, il est heureux et insouciant. Il est dans un super état d’esprit, et il est très bon à l’entraînement et en match. Pour lui, il s’agissait juste d’un match amical pour être en forme pour la reprise de la saison. »

Nash a dû aussi apprécier la défense de ses joueurs puisque les Celtics sont limités à 33% aux tirs, et à 15% à 3-points. Ses joueurs ont été adroits, appliqués, et ils sont prêts à défier les Warriors pour la soirée d’ouverture. « Ce sera bien plus intense » prévient Durant, tandis que Irving était ravi de retrouver ses anciens coéquipiers.

« J’ai la chance d’entretenir toujours des relations avec la plupart des personnes ici. On est allé à la guerre ensemble, et je les respecte tous. On est juste des gamins qui grandissent dans un business où on veut tous être heureux. Je suis fier de voir Jayson s’améliorer encore et encore. Revenir ici était facile, et y jouer aussi. »