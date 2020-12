Les Nuggets s’amusent avec les Blazers : + 33 !

Les Blazers ont tendu l’autre joue ! Déjà giflés en milieu de semaine par les Nuggets, les coéquipiers de C.J. McCollum ont pris une plus grosse claque puisqu’ils s’inclinent 119-86 à la Ball Arena face à une équipe de Denver qui joue un basket d’une beauté et d’une efficacité rares. C’est le plus beau basket de cette présaison, et c’est comme si Nikola Jokic avait déteint sur tous ses coéquipiers.

Il y a du mouvement, des gestes inspirés, de l’adresse, des fausses pistes… C’est un régal, et à la pause, les Nuggets menaient déjà de 31 points (79-48). Privés de Damian Lillard, au repos, les Blazers ont été largement dominés sous les panneaux, et pour ne rien arranger Derrick Jones Jr. s’est blessé après un alley oop.

Cette fois, Mike Malone avait décidé de titulariser Will Barton, et d’utiliser Michael Porter Jr en 6e homme. L’efficacité est la même, et c’est Paul Millsap qui s’est régalé avec 24 points, tous inscrits en 1ère mi-temps !

« En cherchant à m’améliorer, je pense que j’ai raté l’occasion d’aider mon équipe l’an passé » a expliqué l’intérieur après le match. « Cette année, je veux concentrer mes efforts sur le fait d’être disponible pour mes coéquipiers, que ce soit dans mes coupes, ou simplement pour faire le bon geste. »

Cette année, les Nuggets bougent à cinq en attaque, et ça donne le tournis aux adversaires.