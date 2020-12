Axel Toupane coupé par les Warriors

Il le savait en acceptant cette invitation au training camp, et il n’y a pas eu de miracle, Axel Toupane a été libéré par les Warriors ce vendredi. Un peu partout en NBA, les franchises font le ménage pour ramener leur effectif à 17 joueurs (15 contrats garantis + 2 two-way contract), et à Golden State, le Français fait ses valises en compagnie de Dwayne Sutton et Kaleb Wesson.

Toupane, qui avait quitté le groupe France pour rejoindre les Warriors, aura disputé deux bouts de match pour 2.5 rbds et 1 ct de moyenne.