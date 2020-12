[Previews 2020/21] Qui sera le coach de l’année ?

Chaque année, ils sont une dizaine à prétendre à ce trophée, et cette saison encore, ça devrait être serré entre les coaches des meilleures équipes, et ceux qui créent de belles choses dans des formations plus modestes.

Sur le papier, Frank Vogel, Erik Spoelstra ou encore Mike Budenholzer et Mike Malone feront partie des favoris s’ils répondent aux attentes en termes de résultats. Mais il faudra aussi surveiller ces entraîneurs qui tirent le meilleur d’un effectif plus modeste, et on pense à Taylor Jenkins aux Grizzlies ou Lloyd Pierce aux Hawks.

Sans oublier le rookie le plus observé, Steve Nash, qui débute sa carrière d’entraîneur avec une grosse cylindrée. À Basket USA, deux noms se détachent : Frank Vogel et Monty Williams. Chez Hype, Steve Nash et Mike Malone.

1- Frank Vogel (Los Angeles Lakers), 30 points (sur 110)

Champion NBA dès sa première saison aux Lakers, Vogel n’a pas eu le crédit qu’il méritait. À la fois pour le résultat évidemment, mais aussi pour la qualité de la défense des champions NBA, et surtout la gestion des egos.

Ce n’est pas facile de gérer LeBron James, Rajon Rondo ou encore Anthony Davis. Ce sont des fortes personnalités, et il s’en est remarquablement tiré, surtout dans un contexte compliqué. Tous ses joueurs n’ont cessé de le mettre en avant, et comme Nick Nurse en 2020, il pourrait donc être récompensé la saison suivante.

– Monty Williams (Phoenix Suns), 30 points (sur 110)

À Basket USA, on n’a pas réussi à départager Vogel, qui vise le doublé, et Monty Williams, qui tente de ramener les Suns en playoffs. Deux objectifs différents pour deux entraîneurs qui ont marqué les esprits dans la « bulle » puisque si le premier a remporté le titre, le second a terminé invaincu avec huit victoires en huit matches.

Cette saison, Monty Williams aura un atout supplémentaire pour l’épauler, et il s’agit de Chris Paul. Ils ont déjà travaillé ensemble, et leur complicité sera précieuse pour placer Phoenix dans le Top 8 de la conférence Ouest.

3- Steve Nash (Brooklyn Nets), 20 points (sur 110)

C’est la grosse surprise de l’intersaison, l’arrivée de Steve Nash aux commandes des Nets. Personne ne l’avait vu venir, et l’ancien meneur des Suns et des Lakers semble avoir le potentiel pour devenir un grand coach, au même titre qu’un Larry Bird ou un Steve Kerr.

Alors qu’il n’était pas un grand défenseur, Steve Nash a en effet décidé de mettre l’accent sur ce secteur pour sa première année, et il devra faire ses preuves dans la gestion humaine puisqu’il doit accompagner les premiers pas en commun d’un duo d’exception composé de Kyrie Irving et de Kevin Durant.

Mentions : Mike Malone (Nuggets), Erik Spoelstra (Heat), Terry Stotts (Blazers).

