Jusqu’à 4 500 spectateurs aux matches des Rockets

Jeudi, les dirigeants des Rockets ont dévoilé leurs plans pour les rencontres à domicile, et plus précisément sur la présence de public dans les gradins pendant la pandémie de Covid-19.

Comme à Orlando, et dans quelques autres villes des États-Unis, la franchise a obtenu l’autorisation de remplir jusqu’à 25% de la capacité du Toyota Center, soit environ 4.500 spectateurs. Selon le Houston Chronicle, les recommandations locales permettent même d’aller jusqu’à 50% de la capacité, mais les impératifs liés à la distanciation physique empêchent les Rockets d’aller jusqu’à cette limite.

Dans la salle, le placement des spectateurs sera varié puisque les personnes d’une même famille pourront rester ensemble, mais à distance des autres spectateurs. De manière générale, chaque spectateur devra respecter deux mètres d’écart avec son voisin. Bien évidemment, le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du match, et à l’entrée de la salle, chaque supporter devra répondre à un questionnaire de santé. Pas besoin donc de venir avec un document stipulant qu’on a été testé négatif au Covid-19.

À l’intérieur de la salle, les Rockets précisent que la vente de boissons et de nourriture s’effectue à distance, sans doute via son smartphone, et chaque spectateur reçoit ses achats à sa place. Comme à Orlando, les guichets seront fermés, et tous les achats de place s’effectueront en ligne via l’application de la franchise.

« Nos fans devraient se sentir en sécurité en revenant dans ces installations car le niveau d’exigence est bien plus élevé que dans la plupart des espaces public » a expliqué un directeur de la salle. « Comme vous le savez, la plupart des États du Nord-Est des Etats-Unis et de l’Ouest ont des mesures de restriction plus strictes. Au Texas, on a la chance de pouvoir remplir jusqu’à 50% de la salle, mais en tenant compte d’une distanciation physique de deux mètres. On a la chance que les Rockets soient de retour au Toyota Center. »

Jeudi, pour la venue des Spurs, les Rockets avaient décidé d’inviter les proches et les familles des joueurs, des dirigeants et du personnel pour effectuer un test grandeur nature.