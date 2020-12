Les Hornets débloquent leur compteur en présaison

Les Hornets ont frappé les premiers et ils ont ensuite tenu en limitant les erreurs aperçues contre les Raptors. On pourrait résumer ainsi cette première victoire à Orlando (123-115) de Charlotte en présaison.

Les hommes de James Borrego ont facilement gagné le premier quart-temps (32-18) et ensuite ils ont géré, en s’appliquant à travailler. Dans ce premier acte, les Floridiens n’ont jamais trouvé la cible (32% de réussite au shoot) et aussi perdu des ballons, dès lors transformés en points par Terry Rozier et ses coéquipiers.

« Il y a du positif à retenir », constate le coach des Hornets. « Je suis fier de nos efforts, surtout en début de rencontre. On a abordé la partie avec professionnalisme. »

Le positif, c’est l’équilibre offensif avec quatre joueurs à plus de quinze points, Terry Rozier (20 points), Devonte’ Graham (18), LaMelo Ball (18) et Miles Bridges (17), les 11 petits ballons perdus, bien loin des 25 et 22 des matches contre Toronto, ou encore le 18/41 à 3-points.

« Ce qui m’impressionne, ce sont les 32 passes décisives », ajoute James Borrego. « On a partagé la balle, on a évité les ballons perdus et c’est capital. C’est une belle victoire collective. »

Le Magic va réussir à réagir après ce premier quart-temps raté, en revenant parfois à une possession comme ce fut le cas à une centaine de secondes de la fin, mais sans jamais renverser les Hornets. Les joueurs d’Orlando auront la chance de prendre une revanche samedi soir, en conclusion de la présaison.