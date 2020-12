La Air Force 1 sort dans tellement de coloris qu’il est difficile de suivre ou d’être surpris. Mais parfois, certains surfent sur l’actualité.

Début décembre, le Heat a présenté la nouvelle version de son maillot « Vice », qui est un des plus populaires de la ligue depuis son arrivée en 2018. Cette année, la tenue est particulièrement audacieuse, avec un mélange de bleu ciel et de rose.

En comparaison, la Air Force 1 imaginée pour accompagner ce maillot est bien plus sage. La base est très largement noire. Le ciel et le rose ne sont présents que par petites touches, accompagnés par une semelle translucide. C’est probablement plus harmonieux et facile à porter.

La date de sortie exacte de cette chaussure n’est pas encore connue, mais elle devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.

via Wave.fr

