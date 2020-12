Jordan Brand : touches dorées pour la Air Jordan 35 x Titan

Monstre des parquets en terme de performances, la Air Jordan 35 continue aussi un développement plus lifestyle à travers des collaborations. Ce 18 décembre, c’est une paire conçue en collaboration avec Titan, qui voit le jour.

Des touches dorées viennent prendre place sur le logo, les dernières boucles des lacets, et même le bout des lacets. La précieuse teinte est aussi à l’honneur sur la semelle et la boite. Pour le reste, on retrouve une combinaison assez sobre de blanc, de rouge et de noir. Un soin particulier semble avoir été apporté à la partie arrière de la chaussure.

Ce coloris est annoncé à 180 dollars chez quelques revendeurs. On ne sait pas si elle sera disponible en France ou sur l’appli SNKRS.

via Nice Kicks

