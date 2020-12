Pour Shaquille O’Neal, LeBron James et Anthony Davis n’ont pas à imiter les anciens duos des Lakers

En remportant le 17e titre de l’histoire de la franchise en octobre dernier, LeBron James et Anthony Davis sont entrés dans la légende des Lakers. Certes, ce duo est encore loin de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar (cinq titres) ou encore Shaquille O’Neal et Kobe Bryant (trois bagues), mais il a déjà inscrit son nom au palmarès.

D’ailleurs, pour le Shaq, les comparaisons entre ces tandems n’ont aucune utilité pour les deux stars de Los Angeles.

« Ces deux-là n’ont pas besoin de nous courir après », assure ainsi le MVP 2000 à ESPN. « Kobe et moi, on n’essayait pas de rattraper Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Ils n’étaient pas nous et on n’était pas eux. Avec Bryant, notre héritage ne sera jamais imité ou reproduit. Il n’y aura jamais un autre duo Shaq et Kobe. Tout comme Bryant et moi, on ne sera jamais LeBron et Davis. »

Shaquille O’Neal a bien évidemment eu une pensée pour Kobe Bryant en marge du dernier sacre des Californiens.

« Après tout ce qu’on a vécu en 2020, que les Lakers gagnent le titre, c’est une belle conclusion. Je suis certain que s’il était encore là, Kobe aurait été fier et aurait montré de l’amour et du soutien sur les réseaux sociaux ».