Le Top 5 de la nuit : Deandre Ayton et Chandler Hutchison agressent les cercles

RJ Barrett sert Obi Toppin pour le dunk ligne de fond, alors que Deandre Ayton et Chandler Hutchison se chargent de garnir le reste du Top 5, le pivot des Suns profitant des offrandes de Chris Paul et Devin Booker.

L’ailier des Bulls se débrouille lui tout seul, afin de transpercer la défense du Thunder et partir au dunk.

NB : la NBA n’ayant toujours pas signé de nouvel accord de diffusion avec beIN Sports, et bloquant les vidéos YouTube sur Basket USA et d’autres sites français, le Top 5 n’est pas lisible directement, mais via le lien…