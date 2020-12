Thunder – Bulls : l’effet Patrick Williams

Billy Donovan avait prévenu que son cinq de départ n’était pas gravé dans le marbre, et cette nuit, pour son retour à OKC, il avait choisi de titulariser le rookie Patrick Williams, et d’utiliser Otto Porter Jr comme 6e homme. Une formule gagnante puisque Chicago s’impose 124-103 face aux coéquipiers de Théo Maledon (11 pts).

Aux côtés de Zach LaVine (24 pts, 5 pds) et de Coby White (27 pts), Williams a été très intéressant avec ses 13 pts, 7 rbds et 2 cts, dont un scotch énorme sur Maledon. « Comme je l’ai déjà dit, Pat est hyper talentueux, tout en maîtrise, et rien ne l’ébranle » raconte White. « Il réalise une grande présaison. Je ne suis pas surpris. J’ai grandi avec Pat, et j’ai toujours vu ça. Il a bien joué ce soir. Il était agressif. Il a prises tirs. Je voulais qu’il soit plus agressif pour prendre ces tirs, mais il essaie toujours de trouver sa place. »

« Le gamin attrape la balle comme Kawhi Leonard »

Pour l’arrière des Bulls, qui ne devrait pas bouger du cinq de départ, Williams s’adapte à une vitesse folle. « Il laisse le jeu venir à lui. C’est rare de voir ça chez un jeune en NBA. Je le sais car j’étais dans cette position l’an passé, et se posait la question du rythme. Il donne l’impression de s’être déjà adapté à la partie la plus compliquée. J’ai le sentiment qu’il peut aller très haut. »

Est-ce que Williams a déjà gagné ses galons de titulaire après cette prestation ? Coach Donovan rappelle que c’est une phase d’essais et d’apprentissage. D’autant que lui-même découvre l’équipe. « Il s’agissait plutôt de voir ce que Patrick allait donner avec le premier groupe, tout en se demandant si Otto pouvait apporter plus de punch au banc… On va devoir tous faire plus de sacrifices sur le plan collectif en fonction de notre jeu, de nos rôles et de ce que nous vivons d’assez unique en ce moment. »

Relégué sur le banc, Porter a déjà remarqué quelque chose chez son coéquipier. « Il a des grandes mains. Le gamin attrape la balle comme Kawhi Leonard. » Théo Maledon peut confirmer…

Quant à l’intéressé, il prend ses marques. Comme tous les rookies, il n’a pas eu la chance de disputer les summer leagues, et il faut donc apprendre sur le tas. « Je me sens à l’aise des deux côtés du terrain. C’est un travail en cours. Je dois encore faire mieux pour être encore plus à l’aise » a-t-il expliqué en point presse. « J’essaie d’apprendre le plus possible, pas uniquement de mes coéquipiers, mais aussi de mes adversaires. Je regarde les petits trucs qu’ils utilisent en attaque ou en défense. A chaque match, j’essaie d’apprendre le plus possible. »