Premier petit coup de pression de la part de Tom Thibodeau en direction de sa direction ? Les Knicks ont multiplié les échecs ces deux dernières saisons dans leurs tentatives de recruter un All-Star, avec notamment le duo Irving-Durant qui s’est finalement tourné vers Brooklyn alors que les récentes prolongations de joueurs comme Paul George, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ou encore Giannis Antetokounmpo sont autant de pistes désormais abandonnées qui réduisent la fenêtre de tir pour la franchise new-yorkaise.

Comme l’été dernier, New York a donc multiplié les contrats courts afin d’espérer jouer les outsiders, en priant pour que Tom Thibodeau parvienne à tirer le meilleur de son groupe. Mais ce dernier n’est pas magicien, et demeure conscient de la difficulté de la situation après les deux premiers matchs de pré-saison de sa formation.

« Je pense que c’est essentiel. Quand vous regardez toutes les équipes de la ligue, en particulier celles qui vont en playoffs », a-t-il déclaré au New York Post.

Un travail quotidien pour préparer la suite

Tom Thibodeau a déjà côtoyé pas mal de All-Stars, comme coach (Derrick Rose, Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns…) ou assistant (David Robinson, Patrick Ewing, Yao Ming, Kevin Garnett…) et il sait que le « front office » du président Leon Rose va devoir se montrer plus persuasif pour en faire venir à New York.

« Il y a beaucoup de chemins différents pour obtenir des stars. Parfois, c’est la phase de développement. Je pense que quand vous regardez Jimmy Butler, quand il est arrivé, il n’a pratiquement pas joué en tant que rookie. Il a joué un peu plus chaque année et est alors devenu un joueur du Top 10 de la ligue. C’est une preuve de son éthique du travail et de sa façon d’aborder les choses. Certains gars continuent à s’améliorer d’année en année. Parfois, il faut passer par des trades, parfois c’est la free agency. Mais je pense qu’il faut être très agressif dans la recherche de ces opportunités. Elles n’arrivent pas par hasard. Vous devez les provoquer ».

Récemment draftés, RJ Barrett ou Obi Toppin peuvent-ils devenir les leaders recherchés par les Knicks ? Même si New York bénéficiera encore d’une marge de manœuvre financière confortable à l’issue de la saison, Tom Thibodeau attend en tout cas que ses dirigeants étudient toutes les options, et ne restent pas les bras croisés trop longtemps.

« Chaque joueur, chaque situation est différente. Donc il faut tout planifier. Il est important d’être opportuniste. Il y a parfois des situations qui se présentent, que ce soit par le biais de la free agency ou des trades. Mais je pense que chaque jour, ce doit être une priorité pour l’organisation afin de rechercher ces opportunités. Quand vous regardez ce qui se passe dans la ligue, les choses peuvent changer très rapidement. Vous travaillez chaque jour au développement de vos joueurs, vous essayez de vous améliorer via la Draft, la free agency ou les échanges. Il faut être très agressif dans chaque domaine. Rester assis et attendre n’est parfois pas une bonne chose ».